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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

呱吉評政見會「侯友宜超乎預期」　本人回：人民的眼睛很雪亮

記者崔至雲／台北報導

首場電視政見會昨日結束，國民黨總統候選人侯友宜今（21）日被媒體問到，為自己打幾分？前台北市議員邱威傑（呱吉）在臉書評論，侯友宜像鄰居阿伯侃侃而談。對此，侯友宜回應，他是把他內心話說出來而已，他沒有打過自己的分數，人民的眼睛很雪亮，好跟壞讓人民來看。

▲國民黨總統候選人侯友宜出席兩岸政策發布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統候選人侯友宜出席兩岸政策發布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

呱吉昨晚在臉書分享看完政見發表會的看法，他強調，先不論實質政見內容，侯友宜表現超乎預期，雖然不太像是政見發表，但是宛如鄰居阿伯侃侃而談的流暢感，讓人有點驚訝。且侯大量使用台灣俚語的表現應該是想向韓國瑜靠攏，「我認為對他想要溝通的對象應該是有效的。但是內容和演說應該不能說好。」

侯友宜則說，「我是把我的內心話說出來而已啦，要打什麼分數，我都沒有打過自己的分數，這個分數讓別人去打，尤其人民的眼睛很雪亮，好跟壞讓別人，尤其讓我們人民來看」。

侯友宜強調，他最重要就是要完成政黨輪替，因為台灣這幾年真的搞到大家都受不了，就像貪污的事情，賴清德還反問大學生「哪一件？」，賴現在又說「你說的這幾件都查完了，都沒有事情」，他也感覺很奇怪，「人民就是覺得你沒有查清楚，或是說你沒辦出來，你都說沒事情，現在讓你做下去，這些人不就永遠都沒事情？」。

侯友宜說，大家都希望這塊土地、兩岸可以安定下來，國際情勢能夠穩定，台灣能夠安全下來，大家可以過一個快樂的生活，有一個可以讓大家信任的清廉政府，這個東西是最卑微的請求，人民的聲音你要聽到、要改變，侯友宜絕對有辦法改變。

另，媒體也問到，政見會中侯說憲法是護國神山，但賴清德說這是神話，中共接受才有可能，侯友宜回應，賴清德也經過一次總統副總統的選舉，也是按照中華民國的憲法來做副總統，那他怎麼會把我們國家的中華民國憲法當作神話，來做副總統，「我感覺很不可思議呢，你選上副總統是按照中華民國憲法規定宣示的，你講中華民國憲法是神話，你主張的和平保台，四大支柱的基礎，你也不遵守憲法，你對岸又不跟人溝通，那這不是一個笑話嗎？」。
 

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