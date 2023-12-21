炎亞綸涉拍攝、外流未成年私密片遭起訴　士林地院今首度開庭

▲炎亞綸捲入性醜聞，演藝事業停工長達半年。（圖／翻攝自IG）

記者黃宥寧、莊智勝／台北報導

藝人炎亞綸（吳秉孺）今年6月爆發性醜聞，遭網紅耀樂指控性侵，及拍攝、外流未成年人性愛片，導致演藝事業全面停擺，並吃上官司。檢方日前調查後，就性侵部分認為罪證不足，予以不起訴處分；但由於炎亞綸拍攝性愛片時耀樂尚未成年，且炎事後還將影片外流，遭依《兒少性剝削防制條例》拍攝、意圖散布而持有少年性影像等2罪起訴。今(21日)上午士林地院首度開庭，預計炎亞綸將親自出庭，本案採不公開審理。