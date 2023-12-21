宅宅要哭了！歐盟祭超嚴法令　Pornhub等3大色情網站被納管

▲歐盟要求Pornhub等3大色情網站遵守符合《數位服務法案》的更嚴格規定。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

歐盟委員會指出，由於Pornhub、Stripchat和XVideos的月平均用戶已超越4500萬人，因此當局決定將3大色情網站列入「超大型線上平台」（VLOP）名單，要求它們必須遵守更嚴格的規定，包括年齡驗證、內容審查和透明度。

據CNN報導，這項舉措是根據歐洲議會2022年通過對《數位服務法案》（Digital Service Act）而設，其目的在於提高相關線上服務提供者的責任，為用戶提供更安全的環境。

除了一般線上平台的義務外，這些網站還有4個月的時間來遵守VLOP的具體規定。其中包括使用年齡驗證工具，來防止未成年人訪問其內容，並在發生實際或可能危害個人性命或安全的刑事犯罪時，向執法機構通報訊息。

▲3大色情網站被列入VLOP後，年齡驗證、內容審查和透明度將變得更嚴格。（圖／CFP）

被列入VLOP後，這些色情網站將被要求採取新措施，以防止用戶未經參與者許可就分享性內容，以及傳播「深度偽造」的色情內容。此外，它們還需要安排外部審計，確保遵守今年8月所頒布的新法。

與此同時，歐盟也要求這些網站每6個月就必須發布「關於內容審核決策和風險管理的透明度報告」，以增加透明度，而違反《數位服務法案》的公司將面臨高達全球年收入6%的罰款。

近幾周，歐盟也開始利用這項新法，要求TikTok、X（前稱推特），以及Facebook的母公司Meta提供更多信息，說明這些平台採取了哪些措施來保護用戶免受非法內容和虛假資訊的侵害。歐盟日前也宣布對X展開調查，審視X對以巴戰爭內容的處理，以及馬斯克推出的新付費驗證系統。