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她被求婚下秒卻「失足墜崖亡」！案情反轉　男友涉故意殺人被逮

▲黛米爾疑似因為拒絕男友求婚，因此被推下懸崖（圖／翻攝自推特）

▲黛米爾疑似因為拒絕男友求婚，因此被推下懸崖（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

土耳其一名女子7月和男友一同到西北部城市恰納卡萊（Canakkale）遊玩，兩人到當地一個有壯麗景色的懸崖邊欣賞日落，隨後男友便向她求婚。然而誰也沒想到數分鐘後，她卻失足跌落懸崖慘死。她的男友聲稱，當時兩人喝了小酒，但也指責當局並未安裝安全設施。如今經過5個月的調查，案情卻出現反轉，警方在懸崖邊發現「嚴重爭吵痕跡」，因此依故意殺人罪嫌將涉嫌重大的死者男友逮捕。

根據《鏡報》報導，39歲的黛米爾（Yesim Demir）7月6日和男友古爾蘇（Nizamettin Gursu）一同到恰納卡萊波倫特角（Polente Cape）的一處懸崖旅遊。當時古爾蘇已經事前做好功課，知道波倫特角的這處懸崖是擁有美麗景色的求婚勝地，因此兩人在此欣賞美麗日落後，他便拿出事先準備好的鑽戒向黛米爾求婚。

古爾蘇表示，黛米爾感動不已，當場答應求婚，欣喜若狂的他則是立刻回到車上，拿出準備用來慶祝求婚的食物和飲料。怎知當他一轉身，卻突然聽到一聲令人毛骨悚然的尖叫聲。當古爾蘇回到懸崖邊後，才驚覺黛米爾跌落104英尺高的斷崖（約31公尺）。

他說，「我們都喝了一些酒，所有事情發生在一瞬間。她失去平衡，就這樣跌下去。」儘管古爾蘇隨即通報警消，但救護人員抵達後，經過45分鐘的搶救，黛米爾仍因傷勢過重不治身亡。

事件發生至今5個月，警方在調查時，卻發現詭異跡象。警方透露，在黛米爾墜落的懸崖邊發現「嚴重的爭吵痕跡」。女方家屬事後懷疑案情不單純，並聲稱，黛米爾早就計畫要與男友分手，可能是因為拒絕古爾蘇的求婚，兩人發生爭吵，才會被推下懸崖。

警方調查後也發現，男子雖然聲稱女方已經答應求婚，然而求婚戒指卻沒有在黛米爾手上，而是放在古爾蘇的口袋裡。黛米爾家屬強調，黛米爾生前極度懼高，不可能靠懸崖太近，更不可能因此失足墜崖。

調查人員在現場發現一個破碎的眼鏡與毀損的喇叭，推測是兩人發生爭吵時所留下的物證。警方目前已經依故意殺人嫌疑將古爾蘇逮捕。

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