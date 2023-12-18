主持人在音樂節「求婚」半小時！　網怒求退票：蕭敬騰為他少唱

記者廖翊慈／綜合報導

台州一網友近日發文表示，16日台州音樂嘉年華的主持人在活動中場期間，向女友求婚半小時，當日氣溫直逼0度，引發現場觀眾不滿齊喊「退票」。還有網友表示，「蕭敬騰為了他們少唱2、3首歌提早退場，更離譜的是，這已經是第二次求婚了！」

據《九派新聞》報導，12月16日，浙江台州，有觀眾反映在台州音樂嘉年華演出期間，空場了半個小時看主持人求婚，觀眾不耐煩，全場高呼「退票」。據悉，該音樂節嘉賓有蕭敬騰、信等大咖，現場吸引了超過3萬名觀眾。

▲▼有網友苦笑，真的是來看大膽表白的。（圖／翻攝自微博）

該觀眾表示，歌手換場時間太長，主持人直接在現場求婚，當天氣溫接近0度，大家在台下說話都打結了，「演唱會是沒有什麼問題，歌手表演也都很努力，真正讓觀眾不滿的是歌手換人的時間太長了，當然中間換設備需要時間能理解，後面這個主持人為了求婚鋪陳了20多分鐘，天氣真的很冷，觀眾就一直大喊退票。」

貼文一出，也吸引了不少同場觀眾前來留言，「求婚3到5分鐘也就算了，半小時真的不理解」、「花錢來看演唱會的，不是來看求婚」、「花錢來看求婚，你跟我說這不是劇本，開玩笑嗎」、「坐在下面真的快凍死了，鼻涕都要凍住了」、「他自己不覺得自己冒犯別人了嗎？浪費大家的時間」、「以後主持人的合約還要列一條：禁止自己表演」。