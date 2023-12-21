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社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄機車行深夜大火4人受困獲救　鄰居聽爆炸聲穿內褲救人

記者吳奕靖、黃翊婷／高雄報導

高雄市前鎮區草衙二路一間機車行今日（21日）凌晨0時許發生火警，消防人員獲報到場時，一樓已經冒出火煙，屋內一家五口僅48歲父親自行逃生成功，另外4人受困頂樓，後續經雲梯車搶救至地面，均無受傷。此外，鄰居黃姓男子半夜聽到兩聲爆炸聲，還來不及套上褲子，僅穿著內褲就帶上家中滅火器，衝出家門協助救火，幸好大家都平安無事。

高雄機車行火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲火勢尚小時，鄰居穿著內褲、手提滅火器就衝去救火。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同。）

起火住宅是一棟三樓建物，頂樓鐵皮加蓋，一樓是機車行，今日凌晨0時許突然發生火警，消防人員獲報到場時，一樓已經冒出火煙，機車及雜物起火燃燒，立即布置水線進行搶救，大約20分鐘後將火勢撲滅，屋內一家五口除了48歲父親自行逃生，其他4人（母親50歲、2名女兒26歲及27歲、兒子18歲）皆受困頂樓，經由雲梯車搶救至地面，均無受傷。

高雄機車行火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲過沒多久火勢變大。

鄰居黃姓男子表示，自己半夜聽到兩聲爆炸聲，急忙穿著內褲下樓查看，並在火勢尚小的時候，噴完家中兩罐備存滅火器，之後一邊幫忙救火一邊引導鄰居逃生，懷孕的妻子（預產期在一個月後）當時也很緊張，幸好全員平安，只是自己吸了太多濃煙有點過敏，滿鼻子都是塑膠味。

消防局呼籲，民眾平時應特別注意用火用電安全，避免堆積雜物，以免火災發生延燒阻礙逃生，並推廣住家居室應安裝住宅用火災警報器，可預警火災發生，爭取避難逃生時間，有效降低市民朋友的生命財產損失。

▼消防人員到場並用雲梯車救下受困民眾。

高雄機車行火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄機車行火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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