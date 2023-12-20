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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

粉專遭賴清德提告　秀通知書「民主鐵拳來了」！再舉黃國昌例子反嗆

▲▼粉專遭賴清德提告「民主鐵拳通知書好快」　他舉黃國昌再開嗆。（圖／記者林敬旻攝：翻攝自不禮貌鄉民團）

▲不禮貌鄉民團指控，賴清德曾替性侵犯舉辦記者會討國賠，遭到賴清德競選總部提告。（圖／記者林敬旻攝、翻攝自不禮貌鄉民團）

記者趙蔡州／綜合報導

臉書粉絲團「不禮貌鄉民團」日前發文，表示民進黨總統候選人賴清德2008年時曾替性侵犯舉辦記者會討國賠，遭到賴清德競選總部提告。對此，「不禮貌鄉民團」20日表示，他們已經收到法務部調查局的調查通知書，被指控涉嫌違反總統副總統選舉辦罷免法，忍不住嘲諷「民主鐵拳來了，好快的通知書」。

不禮貌鄉民團12日發文，指稱賴清德2008年曾替犯下性侵案的14歲許男開召記者會，指控警察「用槍不當」要求國賠。賴清德競總發言人郭雅慧13日反駁，表示這是典型的利用時空錯置資訊，混淆國人認知的惡質抹黑，召開記者會時賴清德並不知道許男涉嫌性侵，且從未提出國賠要求，強調一定會提告以訟止謗。

▲▼粉專遭賴清德提告「民主鐵拳通知書好快」　他舉黃國昌再開嗆。（圖／翻攝自不禮貌鄉民團）

▲不禮貌鄉民團12日指控賴清德的全文截圖。（圖／翻攝自不禮貌鄉民團）

不禮貌鄉民團20日在臉書粉絲團公開調查通知書，除了嘲諷「民主鐵拳來了，好快的通知書」外，也舉出前立委黃國昌的例子再次開嗆，黃國昌之前為了「Linbay好油」林裕紘進行直播，當時也不知道事件是林裕紘自導自演，然而事後還是被綠營指控，黃國昌應負查證義務、有連帶責任等。

不禮貌鄉民團質疑，根據民進黨當初的邏輯，當年民進黨3人陪許男召開記者會，事後許男的犯罪證據曝光，為什麼不用比照黃國昌負起連帶責任了，「這不是你們一貫的主張嗎，我用你們的主張質問你們，叫做違反選舉罷免法？」

不禮貌鄉民團最後說，退一萬步來講，賴清德就算當時不知情，那事後有向社會大眾道歉嗎，黃國昌得知林裕紘自導自演後，不但公開向社會道歉，還捐錢給公益團體，「請問賴神那次幫兇手站台，事後向社會大眾做了什麼道歉？」

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