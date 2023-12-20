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長輩易眩暈！吃藥+針灸可改善　中醫師另曝按摩5穴位舒緩

▲中醫師唐漢維表示，眩暈除能用藥、針灸改善，也推薦5個對應穴位舒緩症狀。（圖／門諾醫院提供，下同）

中醫師唐漢維表示，眩暈除能用藥、針灸改善，也推薦5個對應穴位舒緩症狀。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

天氣變化大，不僅容易造成感冒，還可能會增加眩暈的發生。70歲黃奶奶最近飽受眩暈困擾，尤其是在起床或姿勢移動的時候更加明顯，經親友的安排前往中醫治療，並透過針灸及按時服藥，狀況明顯改善。門諾壽豐分院中醫師唐漢維表示，眩暈除能用藥、針灸改善，也推薦5個對應穴位舒緩症狀，平時可多按摩保健，疏通經脈、調和氣血。
 
中醫對眩暈有多種描述及名稱，且造成的原因眾多，包括風、火、痰、虛所導致，也可能是因為臟腑所影響，才會有頭暈目眩的症狀出現，甚至會有想要噁心嘔吐的感覺，特別是前庭功能退化的長輩，若加上有慢性疾病，更容易誘發眩暈症狀。

▲中醫師唐漢維表示，眩暈除能用藥、針灸改善，也推薦5個對應穴位舒緩症狀。（圖／門諾醫院提供，下同）

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中醫對眩暈有多種描述及名稱，且造成的原因眾多，包括風、火、痰、虛所導致。
 
門諾壽豐分院中醫師唐漢維建議，除了用藥之外，也有對應穴位可幫助舒緩眩暈症狀，包括在頭頸部、耳朵附近的百會穴、聽宮穴、翳風穴與風池穴，以及手部的合谷穴，每天按壓數回，平時按壓預防保健，暈眩發作時則加強按摩力道，緩解症狀。
 
醫師說，百會穴位於兩耳尖直上與中線的督脈交會頭頂中央處，按壓可促進頭部氣血循環；聽宮穴在耳屏 （耳珠 ，耳廓前的瓣狀凸起處）前方凹陷處；翳風穴位於耳垂後方，下頜骨後緣凹陷處 ；風池穴位在下，後頸部斜方肌外緣、枕骨下方的凹陷處 ；合谷穴則於手掌虎口，第二掌骨橈側中點處，有眩暈症狀的民眾，建議平常可用指尖由輕漸重慢慢的揉按，緩解偶發性頭暈目眩的症狀。

▲中醫師唐漢維表示，眩暈除能用藥、針灸改善，也推薦5個對應穴位舒緩症狀。（圖／門諾醫院提供，下同）

眩暈除能用藥、針灸改善，也推薦5個對應穴位舒緩症狀，平時可多按摩保健。
 
由於造成眩暈的原因各有不同，很多疾病也會導致頭暈目眩，症狀上有所差異，民眾若長期出現相關症狀而無法緩解，建議盡早就醫接受完整檢查找出病因，針對中醫用藥部分，也一定要請合格中醫師診斷，透過個人舌、脈及兼症評估後開立，切勿聽信偏方。
 
門諾壽豐分院表示，壽豐分院因應花蓮中區民眾的醫療需求，除設立洗腎中心、復健中心及提供長照服務外，還增設各醫療專科門診，方便中南區民眾就醫。為提供民眾完整的中西醫診療服務，12月更增設中醫科，提供中醫內、婦、兒科及針灸科等傳統服務，期盼讓民眾有更好的醫療選擇及體驗。

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