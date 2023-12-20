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社會 社會焦點 保障人權

賣原味內褲遭酸「臭雞排」　雞排妹怒告3網友...檢察官打臉

▲雞排妹鄭家純首圖。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲雞排妹拍賣寫真集穿過的內衣褲遭網友罵。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

藝人雞排妹鄭采勻（原名：鄭家純）在去年推出10周年紀念寫真書後，宣布「封奶」不再拍寫真，並將拍攝穿過的衣物售出做公益。結果童姓、賴姓、黃姓網友在網路上大酸雞排妹，罵她「有病」、「無恥」、「真是臭雞排」，雞排妹也不忍了對3人提告妨害名譽，高雄地檢署偵查後，認為網友們的言論尚稱善意合理，並非無端謾罵，因此將全案偵結3人獲不起訴處分。

雞排妹在去年11月無預警拋出喜訊與日籍醫生Akira登記結婚，而為了慶祝她自己出道十年，也在12月推出大尺度紀念寫真《純熟》，並宣布「未來不會再推出新的了」，而雞排妹也不忘做愛心，同步將寫真書裡的25套服裝全部捐出，拍賣做公益。

▲鄭家純內衣照「胸部放大」激辣！。（圖／翻攝自鄭家純臉書）

▲雞排妹拍賣寫真集穿過的內衣褲遭網友罵。（圖／翻攝自鄭家純臉書）

不料雞排妹的善舉卻被不少鄉民酸爆，有人留言更是相當不客氣，如童姓網友就留言「因（應）該是有病」、賴姓網友則貼圖說「無恥」，另一位黃姓網友則罵說「真是臭雞排的啦！還公益」。

網友們過份的留言，讓雞排妹氣得提告妨害名譽，高雄地檢署偵辦時，賴姓網友辯稱「我主張賣自己內衣褲是沒有恥度的行為，如果用這種方式賺錢，以後年輕人看到都不會循正常管道來賺錢，我沒有指名道姓，也沒有損害她的人格」；黃姓網友也辯說「是針對雞排妹賣衣褲的行為，並非針對她個人」。

▲鄭家純內衣照「胸部放大」激辣！。（圖／翻攝自鄭家純臉書）

▲雞排妹拍賣寫真集穿過的內衣褲遭網友罵。（圖／翻攝自鄭家純臉書）

檢方認為，雞排妹身為公眾人物，將貼身內衣褲拿去拍賣，經過新聞媒體報導後，引發大批網友關注，其為公益拍賣貼身衣物的行為，應屬可受公評之事，因此既使3人的留言用語讓雞排妹不快，但童姓等3名網友的發言屬於「善意合理」、「適當之評論」，言論並非以謾罵為單一目的，應屬意見表達之範疇，因此將3人處分不起訴。

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