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國泰世華深耕大樹計畫首辦「永續金融探索營」　助偏鄉童探索金融奧秘

▲▼國泰世華,永續金融探索營,大樹計畫,國泰世華銀行基金會。（圖／國泰世華銀行基金會提供）

▲國泰世華深耕《大樹計畫》，本月首辦兩天一夜「永續金融探索營」，精采課程為學童帶來難忘回憶。國泰世華銀行資深副總胡醒賢（後排左二）與花蓮水源國小學童合影留念。

圖、文／國泰世華銀行基金會提供

國泰世華與國泰世華銀行基金會秉持「讓幼苗長成大樹」核心精神，推動《大樹計畫》20年來挹注偏鄉孩童教育不遺餘力，今年首辦兩天一夜「永續金融探索營」，於本月12日至13日熱烈起跑，特別邀請花蓮水源國小師生共襄盛舉。透過寓教於樂的營隊課程設計，啟發孩子正確金錢知識，講師陣容更首度邀請國泰世華首席經濟學家林啟超協理擔綱志工講師，傳授孩子們健康財務觀念。

國泰世華資深副總胡醒賢表示：「國泰世華長期關注偏鄉學童受教權，除了透過大樹計畫提供學校多元扶助資源外，2021年起推動Tutor CUB線上金融素養課程，招募行內志工擔任講師為偏鄉童授課，成果備受肯定。今年擴大推出線下體驗活動，期盼為孩童提供成長與圓夢舞台，持續發揮金融核心職能，打破偏鄉藩籬，助金融教育向下紮根，為孩子們許下更廣闊的未來」。

今年「永續金融探索營」課程設計橫跨四大構面，課程涵蓋金融基礎知識、銀行參訪、環境永續、展演成果發表等豐富行程，更集結曾擔任講師的行內志工們全程陪伴，包含前往臺北市人文薈萃之地大稻埕進行深度導讀、參訪台北101建築與節能設計、透過趣味太陽能小車認識綠能永續概念等。此外，更實際走訪銀行作業廳、金庫等，了解金融市場運作與分行服務知識，並輔導學童建立自己的儲蓄計劃、學習區分「想要與需要」的金錢價值以及防詐觀念，藉由深度體驗的情境式教學，助孩子將所學融入於生活中。同時，更邀請曾獲得全國學生舞蹈比賽特優第一名的花蓮水源國小舞蹈隊，於銀行內部活動擔綱開場嘉賓，精彩詮釋傳統太魯閣族特色舞蹈，為現場帶來振奮人心的舞碼，展現孩童獨有的朝氣活力。

為實踐「讓教育沒有到不了的偏鄉」理念，國泰世華銀行自2004起開辦《大樹計畫》，至今已累計贊助經費達3億元，扶助逾28萬名弱勢學生，包含教育補助、學生體育團體經費等。今年國泰世華銀行基金會再度號召集團員工、各界善心人士以及企業踴躍捐款，累計捐贈出歷年最高金額新台幣1,500萬元予新竹、雲林、台東、嘉義、屏東縣等5縣市的弱勢學童家庭，以及多所學校體育團隊。展望未來，國泰世華將持續深耕金融理財教育，化身為守護偏鄉學童背後堅實力量，擴大金融永續影響力，傳遞正面良善循環。
 

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