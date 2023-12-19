甘肅地震118死「磚類建築」大規模倒塌　低溫成救援最大考驗之一

記者蔡儀潔／綜合報導

甘肅積石山縣6.2地震搶救工作仍在進行，截至目前已有118人死亡，房屋損毀4782間。當地救援人員指出，主要救援難點是當地民房多以磚木類和磚混類建築為主，抗震能力相對弱，垮塌面積較大；低溫也成為救援最大考驗之一。

▲甘肅積石山縣許多民房為磚類建築，抗震能力差。（圖／CFP）

據《澎湃新聞》報導，北京藍天救援隊一名現場救援人員今（19）日下午表示，目前來看，主要救援難點是當地民房多以磚木類和磚混類建築為主，抗震能力相對弱，地震造成的垮塌面積較大；其次，受災範圍較大；最後，現場溫度比較低，凌晨溫度達到零下十幾攝氏度，對工作進行有一定影響。

甘肅臨夏州副州長李勇表示，臨夏州人口比較多，積石山縣大概26、27萬人，在西北地區算人口較為稠密的；受傷的村民都已轉移到醫院。

由於地震發生在半夜，當地還在統計需要的物資，李勇指出，臨夏州內的資源不太夠，主要依靠甘肅省裡，目前物資正在過來的路上。

▼損壞的建築。（圖／CFP）

甘肅厚天災害救援中心分隊長汪多表示，此次救援最大的難度在於當地的低溫天氣，西北冬季溫差大，目前最低溫在零下十幾度，被困人員將面臨更大的風險，「加上地震發生在凌晨，很多人來不及躲避，一夜過去，情況很難預料。」

據通報，預計未來10天積石山無降水過程，冷空氣活動較弱，天氣以晴或多雲為主，氣溫緩慢回升，最低氣溫-10℃至-14℃，最高氣溫1℃至5℃。

稍早消息顯示，截至19日中午，此次地震已造成甘肅105人死亡，房屋損毀4782間；造成與積石山縣相鄰的青海省海東市3個縣受災，13人遇難、182人受傷，20人失聯，部分水、電、交通、通訊等基礎設施受損。