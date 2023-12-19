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快訊／遭控「拒提供犯罪資料」　Dcard再發聲明

快訊／遭控「拒提供犯罪資料」　Dcard再發聲明

▲Dcard再發聲明澄清。（圖／Dcard提供）

記者周亭瑋／綜合報導

社群網路媒體Dcard疑因其會員匿名發文，涉及詐騙、兒少、妨害名譽等上百案件，被檢警二度搜索，更遭控拒絕提供犯罪資料。對此，Dcard再發聲明，強調「並無拒絕配合之情事。」

Dcard聲明如下：

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有關近日部分媒體對於Dcard報導之內容，其中涉及不實的部分，Dcard特此澄清。

部分新聞報導提及Dcard並未積極配合處理兒少與防止詐騙案件，對此誤解，我們深感遺憾，兒少保護與防止詐騙等重要議題都是Dcard優先處理的項目。今年 1月1日至 12月 19日止，機關來函調取使用者資料共914件，其中詐欺相關49件、兒少相關3件，均有回覆處理，協助執法機關調查。此外，Dcard在論壇上設有站規及板規，也有建置檢舉與申訴機制，並且積極與政府單位、執法機關及非營利組織合作。在防止詐騙方面，除與專責機構建立專屬聯繫管道，每週定期處理可疑帳號外，並與MyGoPen長期合作，在Dcard論壇上也可見到防詐提醒標語，都是希望能保護使用者的權益不受損害。Dcard更因積極協助處理兒少議題和違法內容，連續 3 年獲得兒少專責機構iWIN網路內容防護機構頒發的兒少網安獎項。

Dcard作為從台灣創始的社群平台，我們對於台灣社會與 Dcard的使用者都有強大的使命與責任，我們也一直致力於保護Dcard使用者資料，確保Dcard的使用者可以安心自在地表達意見。同時，Dcard也會協助司法調查，確保社群上的言行無違法疑慮。Dcard依循個資法及相關法令規範，在執法機關按法定程序揭示必要文件的前提下，均配合執法單位提供涉及違法的相應資料。關於部分媒體報導警方二度搜索Dcard一事，實際上僅為Dcard既有資料調取流程，我們也全程依照法定程序處理並迅速協助，並無報導中提及拒絕配合之情事，刑事警察局與台北市政府警察局內湖分局昨日傍晚亦有發出官方新聞稿澄清。

隨著越來越多討論在Dcard上發生，Dcard的影響力也越來越大，我們收到來自執法機關調取資料的案件數量顯著地增加，Dcard相信多數執法機關均謹慎地處理案件、調取使用者資料，但為了避免出現合理範圍外，大量調取使用者資料，或因來函說明有限，無法確認調取範圍與偵查案件有合理必要關聯的疑慮，我們努力建立更嚴謹、明確的資料調取標準。

在逐步落實之際，感謝執法機關理性且友善地配合法定程序進行，目前也持續建立與執法單位雙向溝通的管道，感謝各界先進與網友的支持，因為有每個人的關心，讓我們更有信心做對的事，我們也會持續溝通協調，打造一個兼具良好法治與討論氛圍的社群。

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