化工公司孟山都敗訴！學校毒物外洩案遭判賠近270億　受害人控罹癌

▲總部位於美國的農業化工公司孟山都（Monsanto）因涉及毒物外洩事件挨告，陪審團判決須賠償受害者將近270億新台幣。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

跨國製藥與化工集團拜耳（Bayer）旗下的農業化工公司孟山都（Monsanto）周一（18日）被美國華盛頓州陪審團裁定，必須向西雅圖東北部一所學校的前學生與家長志工支付8.57億美元（約新台幣268.7億元）的賠償與補償金，因為公司生產的有毒物質從燈具外洩，導致他們患病。

根據衛報報導，原告律師表示，陪審團18日裁定，孟山都對於華盛頓州門羅市（Monroe）的學校Sky Valley Education Center使用含有多氯聯苯（PCBs）產品負有銷售責任，裁決中包含7300萬美元的損害補償金和7.84億美元的懲罰性賠償。

報導指出，這所學校的前員工、學生與家長志工等人在多起針對孟山都公司的訴訟中聲稱，在校內接觸到PCBs導致他們罹患癌症、甲狀腺疾病與其他健康問題。孟山都則聲稱，包含血液、空氣和其他測試都顯示，學校的人員未暴露於危險水準的PCBs之中。

Monsanto ordered to pay $857m to ex-students of Seattle school for toxic leaks https://t.co/H1p3bKoNee — Teacher Dude (@teacherdude) December 19, 2023

PCBs是一種化學物質，曾經廣泛用於電氣設備的絕緣用途，碳複寫紙、填縫劑、地板修飾漆與油漆等其他產品中也曾發現PCBs。美國政府於1979年發現PCBs與癌症有關之後，禁用了這些化學品。

孟山都表示，公司早就在1977年停止生產PCBs，並且自從1990年代以來該學校就曾多次被警示其燈具需要翻新，但這些警告都被忽略了。孟山都的聲明指出，這一判決「逾越憲法」，公司將爭取推翻或減少裁決金額。美國最高法院曾表示，懲罰性賠償的上限通常應限制在補償金的9倍，因為更高的賠償金將侵犯被告的正當程序權利。

報導補充，這是孟山都公司最新的一次法庭失利，此前該公司已經面臨涉及同一所學校的其他案件，因導致接觸PCBs而遭判的8.7億美元賠償。目前孟山都公司也正在對這些先前的裁決上訴中。