2天81人猝死！首波寒流要來了　專家曝低溫保命8要點：別做漏這事

▲氣溫驟降恐爆發急性中風，醫師提醒危險族群要多注意相關症狀，才能提早預防。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

近日天氣忽冷忽熱，全台疑似心血管疾病猝死頻傳，據統計12月16、17日全台消防局獲報內科OHCA（心肺功能停止）至少81人，今（19）日起又有另一波強烈大陸冷氣團接近台灣，鄭明典更預警首波寒流來了，氣溫將一路下滑，北台灣最低溫探8度，恐怕再掀心血管疾病爆發潮。

對此，國健署長吳昭軍呼籲，除了長者、三高患者及嬰幼兒外，早出晚歸或是輪值大夜班的民眾，也要注意「戶外」溫差，造成血壓突然升高，促發心臟病及中風急性發作；至於「室內」的溫差，應注意門窗不能完全緊閉，須適度通風，起床階段遵守「慢、熱、起、穿、行」原則；至於隨身保暖商品琳瑯滿目，使用2個重點，一則不能長時間使用，二則不建議直接接觸皮膚使用，遵守上面幾個提醒，就能平安度過寒冷的氣候，也提醒民眾有異狀就要盡速就醫。

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國健署也建議以下低溫保健8要點：

1.環境

室內的居家臥室、衛浴與客廳等環境，長者容易跌到的地方，燈光需要明亮，地上不要堆放雜物，避免增加行走的障礙，若加上天冷末梢血液循環慢，更要注意頭暈或心臟不適等現象，除了保暖之外，適度的通風也很重要。

2.保暖

無論何時，只要有起床的動作，千萬要記住「 慢、熱、起、穿、行」5字訣，晚上睡覺時，要先備妥保暖衣物在床邊隨手可拿到的地方，不管是何時起床，都要記得先在床上活動一下四肢或進行伸展暖身運動，促進身體的血液循環，起身後先坐在床邊，添加衣物保暖，再慢慢地下床，起床後的活動不要過於急促，並補充溫開水以暖和身體。

3.飲食

天氣冷選擇食補或藥補的湯品或鍋類，若含有酒精的成分，更要注意身體體溫及外在環境溫度的差異，再者，喝湯時，湯品的溫度避免超過65度，可能造成食道的傷害。

4.泡湯

避免飯後或喝酒後立即泡湯，建議至少間隔2小時，且水溫勿超過40度，千萬不宜單獨泡湯。

5.運動

運動時要充分熱身，有抽菸、酗酒、肥胖或慢性病和心血管疾病等高風險族群，應晚一點出門運動，或選擇在室內的簡單運動，若要出門運動，建議結伴而行的去運動，相互有照應。

6.按時服藥與情緒穩定控制病情

定期量測及記錄自己的血糖、血壓等數據，並遵照醫囑按時用藥及維持情緒的穩定。

7.攜帶健保卡及緊急用藥

外出要隨身帶著健保卡，並註記平時就醫院所、診斷、藥物過敏史等訊息；如醫師有開給緊急備用藥品，應隨身攜帶。

8.有異狀立即就醫

身體如果出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等不適的症狀，或出現腦中風的任一徵兆，無法準確執行「微笑、舉手、說你好」，不要自行開車，應立刻撥打119，並記下發作時間，3小時內迅速就醫，把握黃金治療期。

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