　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2天81人猝死！首波寒流要來了　專家曝低溫保命8要點：別做漏這事

氣溫驟降恐爆發急性中風，醫師提醒危險族群要多注意相關症狀，才能提早預防。（示意圖／黃威彬攝） 

▲氣溫驟降恐爆發急性中風，醫師提醒危險族群要多注意相關症狀，才能提早預防。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

近日天氣忽冷忽熱，全台疑似心血管疾病猝死頻傳，據統計12月16、17日全台消防局獲報內科OHCA（心肺功能停止）至少81人，今（19）日起又有另一波強烈大陸冷氣團接近台灣，鄭明典更預警首波寒流來了，氣溫將一路下滑，北台灣最低溫探8度，恐怕再掀心血管疾病爆發潮。

對此，國健署長吳昭軍呼籲，除了長者、三高患者及嬰幼兒外，早出晚歸或是輪值大夜班的民眾，也要注意「戶外」溫差，造成血壓突然升高，促發心臟病及中風急性發作；至於「室內」的溫差，應注意門窗不能完全緊閉，須適度通風，起床階段遵守「慢、熱、起、穿、行」原則；至於隨身保暖商品琳瑯滿目，使用2個重點，一則不能長時間使用，二則不建議直接接觸皮膚使用，遵守上面幾個提醒，就能平安度過寒冷的氣候，也提醒民眾有異狀就要盡速就醫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國健署也建議以下低溫保健8要點：

1.環境

室內的居家臥室、衛浴與客廳等環境，長者容易跌到的地方，燈光需要明亮，地上不要堆放雜物，避免增加行走的障礙，若加上天冷末梢血液循環慢，更要注意頭暈或心臟不適等現象，除了保暖之外，適度的通風也很重要。

2.保暖

無論何時，只要有起床的動作，千萬要記住「 慢、熱、起、穿、行」5字訣，晚上睡覺時，要先備妥保暖衣物在床邊隨手可拿到的地方，不管是何時起床，都要記得先在床上活動一下四肢或進行伸展暖身運動，促進身體的血液循環，起身後先坐在床邊，添加衣物保暖，再慢慢地下床，起床後的活動不要過於急促，並補充溫開水以暖和身體。

3.飲食

天氣冷選擇食補或藥補的湯品或鍋類，若含有酒精的成分，更要注意身體體溫及外在環境溫度的差異，再者，喝湯時，湯品的溫度避免超過65度，可能造成食道的傷害。

4.泡湯

避免飯後或喝酒後立即泡湯，建議至少間隔2小時，且水溫勿超過40度，千萬不宜單獨泡湯。

5.運動

運動時要充分熱身，有抽菸、酗酒、肥胖或慢性病和心血管疾病等高風險族群，應晚一點出門運動，或選擇在室內的簡單運動，若要出門運動，建議結伴而行的去運動，相互有照應。

6.按時服藥與情緒穩定控制病情

定期量測及記錄自己的血糖、血壓等數據，並遵照醫囑按時用藥及維持情緒的穩定。

7.攜帶健保卡及緊急用藥

外出要隨身帶著健保卡，並註記平時就醫院所、診斷、藥物過敏史等訊息；如醫師有開給緊急備用藥品，應隨身攜帶。

8.有異狀立即就醫

身體如果出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等不適的症狀，或出現腦中風的任一徵兆，無法準確執行「微笑、舉手、說你好」，不要自行開車，應立刻撥打119，並記下發作時間，3小時內迅速就醫，把握黃金治療期。

延伸閱讀
前妻不想顧孩子卻不交撫養權！　竟是因為「這原因」他瞬間氣炸
冬至週五到來！吃湯圓眉角多　專家分享「開運6招」改變運勢
1周後要結婚…25歲男導師絕望跳樓　家人翻遺物驚見「兇手」：太可惡

ET快訊
視高職兒如己出幫籌錢上學...1家3口國道遇劫　獨留他孤伶落
甘肅強震土石流「滅頂村莊」　空拍畫面駭人
快訊／依依宣布離婚　前夫發聲了
「旭集」要到台中了！　400坪進駐大遠百
一家3口慘死…家境困苦「父無業、母打零工」　鄰心痛曝善舉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳零九、邱鋒澤熱身跨年演唱會　中市府估人潮上看20萬

寒流南下中！氣溫溜滑梯「最低溫9度」　2千公尺高山有望下雪

2天81人猝死！首波寒流要來了　專家曝低溫保命8要點：別做漏這事

飯錢要用「家庭數or人頭數」算？朋友多帶1孩　他嘆：覺得被占便宜

女「活存20萬」被嫌傻！男友秒提1建議　網狂搖頭：別理他

男友總是忘記「到家傳LINE報備」　妹子聽2句話心碎！兩派吵翻

快訊／皮膚病乳膏主成分不符規定　食藥署：8.5萬支回收下架

跨年國旅夯！台北市「12／31訂房率87%」奪冠　5縣市破8成

嘉義基督教醫院國際人道醫療　整治極重度脊椎側彎手術

黑人告大牙吞敗！　網友灌爆臉書「狂噴4字」開酸

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

眼淚還來！貓貓路邊睡翻 四腳朝天嚇壞媽：以為S了

驚悚片！騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

林宥嘉台上唱完..驚喜衝門口送客　「戴頭套拿大聲公」繼續唱：不要拍手XD

戴資穎奪冠！IG回顧2023「下半年對自己感到失望」

陳零九、邱鋒澤熱身跨年演唱會　中市府估人潮上看20萬

寒流南下中！氣溫溜滑梯「最低溫9度」　2千公尺高山有望下雪

2天81人猝死！首波寒流要來了　專家曝低溫保命8要點：別做漏這事

飯錢要用「家庭數or人頭數」算？朋友多帶1孩　他嘆：覺得被占便宜

女「活存20萬」被嫌傻！男友秒提1建議　網狂搖頭：別理他

男友總是忘記「到家傳LINE報備」　妹子聽2句話心碎！兩派吵翻

快訊／皮膚病乳膏主成分不符規定　食藥署：8.5萬支回收下架

跨年國旅夯！台北市「12／31訂房率87%」奪冠　5縣市破8成

嘉義基督教醫院國際人道醫療　整治極重度脊椎側彎手術

黑人告大牙吞敗！　網友灌爆臉書「狂噴4字」開酸

陳零九、邱鋒澤熱身跨年演唱會　中市府估人潮上看20萬

台南推動交通安全　獲「金安獎」及「馬路好行評選」佳績

102歲人瑞阿嬤撿回收狂走3公里！天一黑迷路　警陪走「護駕國寶」

白貓不慎從6樓墜落！口吐鮮血　疑因鏟屎官忘關窗戶

龍潭消防分隊大型公仔迎耶誕　月曆女神也來打卡助陣

準備向豪勁招手？劉東洋：鎖定洋投終結者、長打洋砲

李東儒／應用AI寫吸睛自傳　「這項基本功」先做好

用自己種的米助人！　花蓮稻農李春女捐70包白米助弱勢

你是一個有眼色的人嗎？超準心測絕對必試

「抗老界天花板」來了！超高效護膚體驗在家保養媲美SPA超奢華

生活熱門新聞

馮語婷出賣「長腿閨蜜」照！8千人朝聖

首波寒流來了！凍4天最冷10°C↓

他問低門檻月薪4萬5職業！眾人推這行：穩定到退休

入冬最強冷空氣今南下　首波寒流恐跌破8℃時間曝

「賴皮寮」Google爆紅奪冠！一票人狂搜新景點：全消失了

勞保多繳4年卻少領57萬！達人提醒避開地雷區

清境停車場收費了　一天清空車露族

日本爆買UNIQLO　「口袋摸出3標籤」他傻了

六福村、劍湖山全輸了！台灣「最強遊樂園」499萬人朝聖

2024年「5星座」旺到爆！升官加薪勢不可擋

一票人「決定刪LINE」！原因爆共鳴：連看都不看

做完驚覺「保險套脫落」　她驗排卵期急私訊名醫

黑人告大牙吞敗！美女律師轟「開庭當作秀舞台」

周五冬至報到！命理師曝「開運6招」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

快訊／最美雙胞胎依依證實離婚！

藝人NONO性侵案偵結！3案不起訴

一家三口魂斷國3　「兄妹差15歲」獨留高職兒

爸媽帶1歲女國道自撞　一家3口全亡

吳小哲遭擄凌虐6hr斷手腳　3煞賠232萬

黑人告大牙誹謗吞敗！北檢認證「遭騷擾非故意捏造」

現場慘況曝！國3車禍1家3口亡　妻拋飛臟器外露

孫生當街「火車便當」激戰！

下周就要結婚！25歲老師穿學校制服突墜樓亡

睪丸爆痛！國中弟忍3天「整顆變黑的」　醫救不回只能切了

爸路倒成植物人　姊妹求法官免去扶養義務

馮語婷出賣「長腿閨蜜」照！8千人朝聖

不婚不生！30歲就躺平「每月靠2檔ETF」

首波寒流來了！凍4天最冷10°C↓

更多

最夯影音

更多
RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄
躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面