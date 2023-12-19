上周增258例新冠併發症「呈略升趨勢」　變異株JN.1本土占比曝光

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情持續！疾病管制署今（19）日公布上周新增258例新冠確定病例，比前一周略升；另近期多國出現新冠肺炎變異株JN.1，引發關注，疾管署也公布最新監測，本土檢出病毒株仍以EG.5為主，占比達8成，JN.1僅占3%。

疾病管制署今（19）日公布國內上周（12/12-12/18）新增258例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（12/5-12/11）新增232例上升，新增病例中99%未接種新冠XBB疫苗。另上周新增32例死亡病例，與前一周新增34例相當，新增死亡個案中均未接種新冠XBB疫苗。近期國內疫情略升，併發症及死亡發生風險持續，全球COVID-19陽性率處高點且部分國家疫情上升，鄰近之東南亞國家病例數亦呈上升趨勢，須密切監測疫情變化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署說明，近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以EG.5 （81%）為主，其次為XBB.1.9.1 （6%）、BA.2.86 （5%）及JN.1 （3%）等；境外檢出病毒株以EG.5 （53%）為主，其次為JN.1 （28%）及BA.2.86 （5%）等。JN.1為BA.2.86子代變異株，於多國占比快速上升，其中新加坡占比約60%，已成為該國主流變異株。世界衛生組織（WHO）於今（2023）年11月23日表示，依現有證據顯示，BA.2.86及衍生變異株（如:JN.1）可能具有較高免疫逃脫性，占比呈上升趨勢，惟疾病嚴重度並未上升，風險評估結果為「低風險」。

疾管署表示，國內近期COVID-19疫情略升，併發症中65歲以上長者占78%；死亡個案中65歲以上長者占90%；今（2023）年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者皆占99%。依據荷蘭今年10月9日至12月5日針對60歲以上接種新冠XBB.1.5疫苗效益研究顯示，對於預防感染後住院保護力可達70.7％；預防重症（住加護病房）保護力可達73.3％。

另WHO亦於12月13日公布最新疫苗建議，以及美國何大一博士團隊最新研究，現有XBB.1.5疫苗對於XBB系列（EG.5、HK.3及HV.1等）及BA.2.86系列（BA.2.86、JN.1等）之變異株皆有保護力。考量新冠可能在冬季再度升溫，且接種疫苗後約需2周後才會產生保護力，因此提醒6個月以上民眾，尤其是65歲以上長者及慢性病患等高風險族群，趕快接種及早獲得保護力，降低感染COVID-19後發生重症和死亡風險。

國內新冠XBB疫苗已累計接種69.9萬人次，近七日（12/12-12/18）接種人次4.98萬，亦較前期（12/5-12/11）4.34萬人次增加14.7%，創近6周新高，顯示民眾接種意願升高。