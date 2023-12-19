快訊／甘肅6.2地震增至116死　黃河大橋出現裂縫

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸甘肅臨夏州積石山縣18日深夜發生規模6.2地震，當地政府今（19）早通報消息稱，截至7時50分，共造成甘肅方面105人死亡。另外，稍早消息指出，此次地震造成青海11人死亡，累計死亡人數增至116人。

▲記者會開始全體人員默哀。（圖／新華社）

甘肅今早召開記者會介紹地震救援最新情況，現場全體官員、媒體等起立，為遇難人員默哀。

會上指出，震中位於積石山縣柳溝鄉，距離臨夏州積石山縣8公里，距離臨夏市39公里，距離蘭州市102公里。蘭州、慶陽、平涼、天水、隴南、定西、武威、金昌等地震感明顯。截至目前，地震共造成甘肅105人死亡，房屋損毀4782間。

此外，地震已致397人受傷，其中危重傷員16人、重傷員76人、中度傷員98人、輕度傷員207人，分別收治在臨夏州、積石山縣和鄉鎮各醫療機構救治。

▲大河家黃河大橋。（圖／中國甘肅網）

另外，受地震影響，G310甘肅臨夏市東鄉段大河家黃河大橋出現裂縫，目前只允許應急車輛及小型車輛通行，大型車輛禁止通行。

▲地震後平房倒塌，傳多人受困。（圖／翻攝自微博）

據中國地震台網消息，截至12月19日08時00分，共記錄到3.0級及以上餘震9次，分別是6.0-6.9級地震0次，5.0-5.9級地震0次，4.0-4.9級地震2次，3.0-3.9級地震7次，最大餘震4.1級。

▼ 地震發生後，店員披紅棉被外逃。（圖／翻攝自秒拍）

據稍早消息，此次地震震源深度僅有10公里，事後大陸國家Ⅳ級救災應急響應啓動，大陸國家防災減災救災委員會、應急管理部派出工作組赴災區實地查看災情，指導和協助地方做好受災群眾生活救助等救災工作。