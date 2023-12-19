貨車紅線違停…升降尾門狠刮百萬「瑞典坦克」　網驚：好大一條！

記者賴文萱／高雄報導

近日網路流傳一段影片，畫面中一輛貨車停在紅線轉彎處，貨車司機處理完貨物後正在升起升降尾門，準備要離開，沒想到一輛百萬進口車VOLVO正好轉彎通過，左車身直接被平台刮出一道超長刮痕。影片被分享到網路後，不少網友看傻眼「好大一條…」、「可能30萬飛了」、「紅線違停沒什麼好說的」。

事故發生在18日中午12時25分許，一輛白色VOVLO正要通過一處彎道時，被違停在紅線上，正在上升的貨車升降尾門刮出一條長長的刮痕，車主見狀傻眼直接下車，與貨車司機雙方起了爭執。

▲貨車紅線違停…升降尾門狠刮百萬進口車。（圖／翻攝記者爆料網）

肇事影片曝光後，不少網友看傻眼直呼「好大一條...」、「恭喜！刮中百萬進口車」、「可能30萬飛了」、「不得了！這一下不得了」。

另外，眾多網友則批評貨車司機違規，「亂停車還想要灰，便宜行事的下場」、「這樣的下貨方式，沒出人命算好運了，前一台黑車就以經壓著過去，如果是騎車的撞到，就不是鈑金而已⋯⋯」、「這種升降的鐵片很危險，一定要有人在後面顧著」、「誰給他的勇氣這樣停跟升降」。

▲違停貨車升降尾門狠刮百萬進口車，網看傻：好大一條 。（圖／翻攝記者爆料網）