宜蘭男獨自登東阿玉山失聯3天　救難人員3度上山搜救

▲李姓山友失聯，搜救人員上山找人。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭68歲李姓山友，17日白天獨自登員山鄉東阿玉山，但當晚未返家失聯，家人心急報案，宜蘭消防局當晚獲報後，派員上山搜救但未找到人，今（19）日上午再派員第3度入山搜救。

員山鄉李姓山友17日白天獨自登員山鄉東阿玉山，當晚卻未返家，妻子報案協尋，宜蘭消防局17日晚即派員首度上山搜救，但找不到李男，18日再會同林業署宜蘭分署共20人入山，也仍未見李男蹤影，今（19）日上午再派員共17人，第3度入山搜救。