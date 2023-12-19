總統官邸外拍照遭上銬！女嗆警：舔美國XX的公務員　法官判無罪

▲劉女在總統官邸外拍照被圈圍上銬，氣得嗆警，「畜生」、「舔美國XX的公務員」。（示意圖／記者陳家祥攝）

記者陳韻如／台北報導

北市劉姓女子在總統官邸附近持手機拍攝，被幾名員警盤問、圈圍並上銬，劉女氣的辱罵，「畜生」、「舔美國XX的公務員」等，被依侮辱公務員、公然侮辱罪起訴。不過，台北地院認為，劉女的行為是在抗議警方執法，因此判他無罪。全案可上訴。

總統官邸附近依特種勤務條例第12條規定被劃設為安全維護區，而劉女於今年4月16日下午，在愛國西路、重慶南路2段交岔路口以手機拍攝安全維護區內畫面，被2名員警上前制止、盤問。

劉女當下認為被找麻煩，因此將手機畫面轉為拍攝員警，雙方爆發口角及拉扯，員警隨後以強制力將劉女圈圍上銬，劉女當場氣得對著員警開嗆，「畜生」、「舔美國XX的中華民國公務員」、「講難聽一點跟強姦犯沒什麼兩樣」。

劉女事後遭警方移送法辦，而檢察官偵結後，依侮辱公務員、公然侮辱罪將劉女起訴。

法院審理期間，劉女坦承辱罵員警，但辯稱，「說我公然侮辱，我是公然侮辱誰？我是被強壓的人，我站立的地方沒有任何禁止的標示，當時警方把我壓在地上，他們也說我可以站在那裡，我沒有妨害公務的行為」等語。

至於在場員警則稱，是因見到劉女行為怪異，且連續持手機拍攝管制區內畫面，並針對員警臉部拍攝，他們才上前詢問是否需協助，但劉女情緒激動不願表明意圖，也不肯離去，又適逢車隊即將經過，為了維護安危對象及車隊安全，他們唉依法請劉女至意見表達區去配合調查，但劉女不僅不願配合，甚至出言攻擊。

不過法官認為，當時縱使有車隊經過，但路上還有其他車輛也行駛經過，並未見到有任何特殊情形，法律上也沒有明確規定禁止在安全維護區內站立、拍攝，且劉女是主觀上認為被員警找麻煩才開罵，認為劉女並不構成侮辱公務員罪。

法官認為，劉女言論即使讓2名員警感到不快或難堪，但依照當時的客觀環境等情況，劉女是因不滿遭員警盤查，又被圈圍到意見表達區，甚至遭上銬逮捕才出言指責，並非無端謾罵，且劉女言論也不具任何實質批評，難認為刻意貶損，就整體而言是在對員警的執法過程提出抗議，因此判她無罪，全案可上訴。