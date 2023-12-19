台南囡仔「餐廳打工30年」成老董　人生2大轉捩點曝光

▲李日東經營的「府城食府」匯集台南百年美食和酒家菜，今年連2屆得到必比登推介，「我賣的不只是美食，是台南的飲食文化！」李日東說。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

東東餐飲集團董事長李日東，土生土長台南囡仔，四草鹽村長大，國二就被送到台南知名港式茶樓「鑽石樓」打工，開啟他投身餐飲業的緣分。在戶外辦桌仍盛行的90年代，他把室內婚宴風氣首度帶進台南；為推廣台南飲食文化，更創立「府城食府」，連2屆得到必比登推介，成為國外遊客造訪必吃餐廳。這位「台南通」熱情的帶著CTWANT記者台南跑透透，認識他的故鄉。

12月初平日中午，記者與李日東來到東東餐飲集團大本營，台南安平區華平路上連棟建築，1樓有東東集團最具代表性的2大餐飲品牌，東東宴會式場、府城食府，2樓則是東東餐飲集團總部。

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占地300多坪的府城食府，大門高掛木刻匾額及宮燈，走進室內挑高5米的開闊空間，伴有古色古香的裝潢，全開可容納40桌。一旁還有大小包廂，最大的「府城廳」超大圓桌可坐25~28人，牆上印著台南古地圖、掛著歷史老照片，猶如重回百年繁華的府城，十足氣派。而進出餐廳的，8成都是金髮碧眼的「阿兜仔」，拿著筷子坐著圓桌用餐，景象奇特。

▲李日東帶著一行人走訪四草老家鹽田，正好碰上他的表叔，目前在安順鹽場負責鹽田體驗及解說活動，李日東從小幫忙曬鹽長大，對於製鹽過程瞭如指掌。

「府城食府匯集全台南在地百年小吃、酒家菜等經典料理，讓所有來台南的旅客，能一次嚐盡台南人文風情及美食。」李日東推薦菜單「古味八寶丸」、「南靖雞」，都是父親傳承下來的經典酒家菜，而他自己最愛的是｢筍干封肉」，至於「紅蟳米糕」則是絕對不能錯過的台菜代表。

其中最費工的是「南靖雞」，全雞需經過醃、泡、炸、滷、蒸等步驟，至少需要8~10個小時的料理時間，是台灣早期達官貴人才吃得到的豪華酒家菜，「來之前記得先預訂！」

李日東話說到一半，一名穿著古服、挑著擔子的小販，用「吧噗…吧噗…」的喇叭聲，吸引在場所有人的眼球，原來只要點「府城擔仔麵」或「手工豆花」，就會有人來到桌邊服務。

▲府城食府號稱五感體驗台南美食文化，穿著古服小販會挑擔到客人面上演擔仔麵煮麵秀，一站式吃遍台南美食，吸引不少外國旅客前往。

李日東介紹，「府城食府是一場五感的文化體驗，我們的特色是挑著擔子到客人面前煮麵，呈現早年的販售方式，賣的不只是台南美食，還有飲食文化。」除了介紹每一道上桌料理，就連旁邊的古地圖，也能說出一番鄭成功登台、荷蘭人投降及軍師陳永華對台灣貢獻等歷史故事。

下午，李日東來到幼時成長的台南四草鎮海國小，令他印象深刻的是，四草大眾廟周邊曾挖出上百具骨骸，金斗甕一排排的放在路邊，下課回家都用跑的；而一旁的水道，則是充滿他帶著同學佈陷阱、抓魚蝦蟹的回憶。

李日東幼時居住的老家，就位安順鹽場，是日治時期台灣第一個製鹽工業區，雖然地處偏僻，但國民政府1952年翻新鹽工住宅後，鹽工們有自己的診療所、販售小舖和文康活動設施，理頭髮、看牙醫都不用錢。儘管如此，李日東的家境並不富裕，因為家中有7個兄弟姐妹，他國小三年級開始到鹽田幫忙曬鹽及擔鹽，每到寒暑假，就被迫「進城」打工貼補家用。

▲李日東年輕時曾在日本長崎半工半讀5年，並娶回日本妻子，與日本有很深的淵源，近年陸續將日本連鎖品牌餐廳「珍有福」和二手商品店「海德沃福」引進台灣。

「國二暑假，我爸拿著一盒黑橋牌香腸拜託人家讓我進去全台最有名的港式茶餐廳『鑽石樓』工作，也是那時認識了何沛源師傅。」香港來台的大廚何沛源可說是李日東的啟蒙老師，在他魔鬼訓練下，李日東粵菜進步神速，台北龍都酒樓開幕時，何沛源受邀掌廚，於是叫上當年才19歲的李日東北上擔任四廚。

李日東人生的第二個轉捩點，便是和當兵同袍一起到日本半工半讀，5年時光令他大開眼界，學習日本的職人精神及經營餐館方式，並且帶回日本美嬌娘。1992年，他與妻子兩人返台後創業「東東粵菜小館」，生意一路長紅，父親因鹽田沒落轉營海鮮批發，他則利用進貨優勢再開拓宴會市場，「東東婚宴式場」2001年正式開張。

不過，在傳統外燴辦桌的年代，李日東的室內婚宴會館一度不被看好，沒想到竟讓他發展成南部最大婚宴會館，從此奠定他「餐飲南霸天」的基礎。2016年再借殼上櫃經營御頂國際集團(3522)，並以「晶宴會館」深耕北部婚宴市場。投身餐飲30餘年，李日東從茶餐廳打工仔，搖身一變成為餐飲集團老董，推估東東、御頂2大餐飲集團年營業額逾10億元。

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