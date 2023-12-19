　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

爸進出監獄染愛滋路倒成植物人　姊妹花求法官「免除扶養義務」

▲▼ 病人,病床,住院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳男今年酒醉路倒，送醫搶救後淪為植物人，但2個女兒向法官請求免除扶養義務...（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

新竹縣一名陳姓男子自幼混幫派，還染上毒癮，頻繁進出監獄，不料今年10月酒後不醒，淪為植物人。縣府社會局協助安置後，通知2名女兒照顧、負擔醫療費用，但2人強調未曾受父親扶養照顧，也不曾感受過父愛，向法院聲請免除扶養義務。地院審理後，認定陳男確實未對子女盡義務，近日裁定免除扶養義務。

根據判決書，陳男現年61歲，年少時混幫派，17歲染上毒癮，未成年就犯下擄人勒贖被關，還因此未服兵役。之後，陳男頻繁進出監獄，仍結婚生下2女，但隨後置之不理，從未照料或養育女兒。同時，妻子任姓女子也素行不良，長期在監執行，後續更是行蹤不明，音訊全無。

祖父母、叔叔及姑姑等人於心不忍，主動擔起照顧小姊妹的責任，不僅供應全部費用，每逢2人在校取得好成績，還會帶去吃肯德基作為獎勵。另外，姑姑交男友時，擔心姊妹倆無人照顧，還帶著2人一起去約會，甚至外人也常誤以為祖父是姊妹倆的父親，

姊妹在幾人庇護下順利長大，直到婚姻大事當天，父親陳男、母親任女依然下落不明，還是由叔叔、嬸嬸擔任證婚人，圓滿人生大事。姊妹倆認為，她們昔日遭爸媽拋棄過，完全未與生父相處過，彼此關係陌生，卻突然被要求處理醫療與照顧事宜，顯失公平。

原來，陳男行為不端，長期無法戒除毒癮，8、9年前又感染愛滋病，今年10月因酒醉路倒失去生命跡象，不料送醫急救後變成植物人，被縣府社會局安置於嘉義某護理之家。如今姊妹倆已有家庭、孩子，突然收到縣府來文要求處理醫療及照顧事宜，因此向法院聲請免除扶養義務。

新竹地院審理後認為，民法雖規定直系血親互負扶養義務，且受扶養權利者，以不能維持生活而無謀生能力者為限，但若受扶養者曾有故意虐待、重大侮辱、身心不法侵害，或無正當理由未盡扶養義務，法院得依個案彈性調整減輕扶養義務，因扶養義務已由「絕對義務」改為「相對義務」，若情節重大，甚至可免除扶養義務，因此近日判准姊妹倆免除扶養義務。

 
ET快訊
Dcard二度遭搜索！律師揪1點「真的白目」：看來要排隊搜索
日月潭爆飯店誇張違建！縣府4度勒令停工遭無視　女負責人慘了
侯友宜稱第3胎補助百萬元　趙少康台大加碼：生第二胎可留職留薪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

爸進出監獄染愛滋路倒成植物人　姊妹花求法官「免除扶養義務」

快訊／國道3號4車追撞　釀1死1重傷、2人無生命跡象

調查局長親自出馬！　職籃開球宣導打詐反賄選

Dcard二度遭搜索！律師揪1點「真的白目」：看來要排隊搜索了

北市瑞安街火警母女送醫　男住戶早已外出一場虛驚

日月潭爆飯店誇張違建！縣府4度勒令停工遭無視　女負責人慘了

快訊／北市大安區公寓火警「破門救出2女」　還有1男失聯搜救中

快訊／北市大安區公寓陷火海　「受困火場媽媽」被抬出緊急送醫

超扯！40輛自行車集體紅燈右轉　車隊領隊道歉

愛子心切！老媽掏100萬老本只為讓兒當清潔隊員　結局讓她傻眼

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

驚悚片！騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

戴資穎奪冠！IG回顧2023「下半年對自己感到失望」

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

林宥嘉台上唱完..驚喜衝門口送客　「戴頭套拿大聲公」繼續唱：不要拍手XD

秀英遇底迪搭訕「不識少女時代」　尬回「我有10年男友了...」

送「怕雞的壽星」造型蛋糕　他傻眼無靈魂唱生日歌XD

19日又一波強烈冷氣團　最冷下探10度北東迎雨

爸進出監獄染愛滋路倒成植物人　姊妹花求法官「免除扶養義務」

快訊／國道3號4車追撞　釀1死1重傷、2人無生命跡象

調查局長親自出馬！　職籃開球宣導打詐反賄選

Dcard二度遭搜索！律師揪1點「真的白目」：看來要排隊搜索了

北市瑞安街火警母女送醫　男住戶早已外出一場虛驚

日月潭爆飯店誇張違建！縣府4度勒令停工遭無視　女負責人慘了

快訊／北市大安區公寓火警「破門救出2女」　還有1男失聯搜救中

快訊／北市大安區公寓陷火海　「受困火場媽媽」被抬出緊急送醫

超扯！40輛自行車集體紅燈右轉　車隊領隊道歉

愛子心切！老媽掏100萬老本只為讓兒當清潔隊員　結局讓她傻眼

碳交所首批碳權超過5萬噸　預計近30業者參與交易

漲價前快吃！麥當勞4神級漢堡強勢回歸　買一送一現省2196元

爸進出監獄染愛滋路倒成植物人　姊妹花求法官「免除扶養義務」

快訊／大陸甘肅深夜「規模6.2地震」多地有感！民眾穿內褲避難

假的！抖音瘋傳網紅串連「唯一選哲」　疑假冒2020返鄉投票片

最佳聖誕送禮指南：Byredo秀髮護理組、AA禮盒讓身心一同療癒了

年後想轉職！他問低門檻「月薪4萬5」　眾人推1職業：穩定到退休

《進擊的巨人》中國音樂會大翻車　演出超慘狂走音、觀眾怒喊退票

低溫戶外運動如「颱風衝浪」危險　醫警告：要注意氣溫、空氣品質

曹佑寧PO帥照「超詩意文案」翻車！　王淨笑爆：小說給你寫啦

橘貓臉埋肚子、趴腿上撒嬌　就愛「跟爸黏TT」網喊羨慕

社會熱門新聞

Dcard二度遭搜索！律師揪1點：真的白目

已婚男師偷吃高中女！還打男性荷爾蒙助雄風

快訊／4車深夜國3追撞　1死2無生跡

日月潭爆飯店違建　縣府4度勒令停工遭無視

男大生騎車摔聯結車底亡　網見「Vtuber」車貼哀悼

騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

北市公寓火警　受困媽被救出了

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

過馬路險被撞！行人怒踹行動豪宅　下秒慘被架到路邊

三總醫錄「女生呻吟聲」傳LINE群　不起訴理由曝

40輛自行車集體紅燈右轉　車隊領隊歉

北市瑞安街火警母女送醫　男住戶早已外出一場虛驚

北市公寓火警　「破門救出2人」

調查局長職籃開球　宣導反賄選

更多熱門

相關新聞

墨西哥前夫偷帶孩子　冒用護照飛離台灣

墨西哥前夫偷帶孩子　冒用護照飛離台灣

墨西哥籍歐姓男子和台灣王姓妻子離婚後，去年底帶4歲幼兒到機場買票直接飛去墨西哥，王女得知大驚，兒子護照明明就在她那裡，怎會就這樣被帶出國，檢察官指揮移民署追查，原來歐男借用同為墨西哥籍的羅姓男子所生混血兒護照闖關成功，所幸最後孩子被送回台灣，台北地檢署6日處分不知情的羅男不起訴，另依略誘等罪通緝歐男。

年輕時毆妻「持刀追小孩」！老了要2兒養法官不挺

年輕時毆妻「持刀追小孩」！老了要2兒養法官不挺

弟偷報扶養爸媽　「搶免稅額」他傻了

弟偷報扶養爸媽　「搶免稅額」他傻了

娛樂圈大姐大為閨蜜養子8年　突遭控「侵占玩具」

娛樂圈大姐大為閨蜜養子8年　突遭控「侵占玩具」

棄7月大女兒！年邁母「逼她月給1萬」敗訴　結局卻超氣人

棄7月大女兒！年邁母「逼她月給1萬」敗訴　結局卻超氣人

關鍵字：

扶養

讀者迴響

熱門新聞

Dcard二度遭搜索！律師揪1點：真的白目

下周就要結婚！25歲老師穿學校制服突墜樓亡

睪丸爆痛！國中弟忍3天「整顆變黑的」　醫救不回只能切了

蘋果西打重出江湖！　母公司：衛生局查驗2產線已過關

已婚男師偷吃高中女！還打男性荷爾蒙助雄風

首波寒流來了！凍4天最冷10°C↓

快訊／4車深夜國3追撞　1死2無生跡

清境停車場收費了　一天清空車露族

日月潭爆飯店違建　縣府4度勒令停工遭無視

2024年「5星座」旺到爆！升官加薪勢不可擋

男大生騎車摔聯結車底亡　網見「Vtuber」車貼哀悼

RJ遭女網友爆約砲「不到8公分」哭臉回應

CUBE卡分期回饋大縮水　國泰世華銀：未來從商戶活動調整

「今日病假共7人！」醫師爸突收LINE通知嘆：傳染力極高

RJ阿傑爆「尺寸不到8cm」發聲反擊了！約砲過程曝

更多

最夯影音

更多
走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」
RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

驚悚片！騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

驚悚片！騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

戴資穎奪冠！IG回顧2023「下半年對自己感到失望」

戴資穎奪冠！IG回顧2023「下半年對自己感到失望」

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面