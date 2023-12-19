爸進出監獄染愛滋路倒成植物人　姊妹花求法官「免除扶養義務」

▲陳男今年酒醉路倒，送醫搶救後淪為植物人，但2個女兒向法官請求免除扶養義務...（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

新竹縣一名陳姓男子自幼混幫派，還染上毒癮，頻繁進出監獄，不料今年10月酒後不醒，淪為植物人。縣府社會局協助安置後，通知2名女兒照顧、負擔醫療費用，但2人強調未曾受父親扶養照顧，也不曾感受過父愛，向法院聲請免除扶養義務。地院審理後，認定陳男確實未對子女盡義務，近日裁定免除扶養義務。

根據判決書，陳男現年61歲，年少時混幫派，17歲染上毒癮，未成年就犯下擄人勒贖被關，還因此未服兵役。之後，陳男頻繁進出監獄，仍結婚生下2女，但隨後置之不理，從未照料或養育女兒。同時，妻子任姓女子也素行不良，長期在監執行，後續更是行蹤不明，音訊全無。

祖父母、叔叔及姑姑等人於心不忍，主動擔起照顧小姊妹的責任，不僅供應全部費用，每逢2人在校取得好成績，還會帶去吃肯德基作為獎勵。另外，姑姑交男友時，擔心姊妹倆無人照顧，還帶著2人一起去約會，甚至外人也常誤以為祖父是姊妹倆的父親，

姊妹在幾人庇護下順利長大，直到婚姻大事當天，父親陳男、母親任女依然下落不明，還是由叔叔、嬸嬸擔任證婚人，圓滿人生大事。姊妹倆認為，她們昔日遭爸媽拋棄過，完全未與生父相處過，彼此關係陌生，卻突然被要求處理醫療與照顧事宜，顯失公平。

原來，陳男行為不端，長期無法戒除毒癮，8、9年前又感染愛滋病，今年10月因酒醉路倒失去生命跡象，不料送醫急救後變成植物人，被縣府社會局安置於嘉義某護理之家。如今姊妹倆已有家庭、孩子，突然收到縣府來文要求處理醫療及照顧事宜，因此向法院聲請免除扶養義務。

新竹地院審理後認為，民法雖規定直系血親互負扶養義務，且受扶養權利者，以不能維持生活而無謀生能力者為限，但若受扶養者曾有故意虐待、重大侮辱、身心不法侵害，或無正當理由未盡扶養義務，法院得依個案彈性調整減輕扶養義務，因扶養義務已由「絕對義務」改為「相對義務」，若情節重大，甚至可免除扶養義務，因此近日判准姊妹倆免除扶養義務。