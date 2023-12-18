日月潭冬旱仍滿水...九蛙僅一蛙探頭　保留蓄水2關鍵原因曝

▲時序進入秋冬旱期，但日月潭水位未降、九蛙疊像依然悠游水中。（圖／翻攝「九蛙伊達邵」Youtube頻道，下同）

記者高堂堯／南投報導

時序漸入深冬，台灣中南部氣候乾旱少雨，不過日月潭現時水位並未下降，仍保持接近水位全滿狀態，也讓著名的「九蛙疊像」持續悠游水中，未出現今年初冬旱時的「全都露」窘況；水利署解釋，因為二期稻作時間已過、農用水需求大降，加上下游集集攔河堰歲修，日月潭才能保留蓄水。

根據水利署防災資訊服務網監測資料，日月潭水庫雖然昨天至今天降雨量都掛0，但今天早上7時，蓄水量仍達97.3%，水位亦達逼近滿水位748.48的748.05公尺；從水蛙頭步道觀景台現場看來，九蛙疊像第九蛙目前只有上半身露出水面，加上天氣晴朗，遊客絡繹不絕，網友連日也紛紛在社群大讚：「只剩一隻水中載浮載沉，代表不缺水了！」「快滅頂了，好事。」也有人kuso笑稱：「超大碗青蛙湯」、「其他的溺水了！」

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中區水資源局分署指出，每年二期稻作時間約在7至11月，農田在採收後至隔年農曆春節期間普遍休耕，農用水需求量降低很多，目前供應灌溉用水僅5CMS（每秒排水量5噸），不及高峰期的1/10；加上今年夏天颱風侵襲頻仍，日月潭水庫下游的集集攔河堰現正進行年度整修作業，原本會排向攔河堰的水量也儲於下池、作為抽蓄發電之用，因此潭區水位水情更得以保持不墜。

▲▼今年2月間冬旱不雨致日月潭蓄水量持續下滑，九蛙疊像有七蛙浮出水面。（圖／資料照片，日月潭國家風景區管理處提供）

儘管如此，在極端氣候影響下，包括2021年的數十年一遇大旱，以及今年2月進入春耕期後又逢連月旱象，九蛙疊像又全數露出水面，直至5月間幾波鋒面帶來雨勢才讓水情止跌回升，都讓人餘悸猶存；日月潭水庫主管單位台電仍呼籲民眾節約用水，以利水庫存蓄水資源、維持水情不墜。