笑下屬不夠MAN！陸軍上士當全隊面前「嗲聲扭身」　戲謔代價慘

▲一名班長因刻意裝嗲音，嘲笑下屬性別氣質過於陰柔，遭對方提告求償。（示意圖，非本案當事人／ETtoday資料照）



記者黃資真／高雄報導

陸軍步兵一名訓練役阿輝（化名）在處理鋼盔偽裝頭套，詢問林姓上士如何操作時，林男竟刻意裝嗲音扭動身體，嘲笑他不夠陽剛，阿輝認為林男在全隊面前刻意羞辱他，提告求償精神慰撫金20萬500元，法官認定林男所為已傷害阿輝人格權，判賠1萬5500元。

阿輝指控，他於今年3月24日晚間8時25分，在集合場處理鋼盔偽裝頭套時，詢問林姓上士班長該如何操作，林男卻突然裝成女聲，扭動身體模仿他的音調，在場受訓人員見狀發出嘻笑，林男雖出言喝斥，實則是跟著大家一起嘲笑，戲謔他不夠陽剛、沒有男子氣概，令他備感不適。

阿輝表示，長官做出此種羞辱行為，致使他患有環境適應障礙併焦慮症狀，加上軍中性騷擾申訴會也認定林男性騷擾成立，足見班長所為與他所受損害，具有因果關係，因此提告求償醫藥費500元及精神慰撫金20萬元。

審理時林男坦承的確以女性聲音模仿阿輝，但絕無與在場人員一同嘲笑，事發隔天也是針對模仿女聲一事道歉，並非故意傷害對方的意思，況且阿輝曾在臉書PO文「不能換錢的爛道歉真的就是浪費我的時間」、「我沒有要針對那個班長（其實有！）只是好奇軍中的性騷擾申訴會如果啟動調查，會怎麼理解這件事」，又向其他同仁告知「會告我退伍在外面告！」，足見阿輝意在求償，並無身心受創的問題，請求駁回其訴。

高雄地院法官認為，對話紀錄僅可推認阿輝對林男行為不滿，且有意提告求償，無從判斷是否確實受到難堪不適，且林男身為軍中長官，一般人處於上開情境，亦會與阿輝產生相同遭冒犯、難堪之感，而林男雖質疑診斷書可信度，卻未舉出得以取代專科醫師判定之證據，故不採信辯詞，判決林男須賠償醫藥費500元、慰撫金1萬5000元，共1萬5500元。可上訴。