249旅軍官營內停車場輕生不治　六軍團：加強官兵心理諮商輔導

▲陸軍249旅一名葉姓軍官昨輕生，送醫搶救不治。（非當事人圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

陸軍六軍團證實，昨轄屬249旅的一名葉姓軍官於營區停車場自用汽車內疑輕生，經送醫搶救仍不治；案發後，單位封鎖現場、報請桃園憲兵隊調查，並通知家屬。六軍團說，除全力配合檢警調查外，持恆加強官兵生命教育與心理諮商輔導，建立正確生命認知。

249旅駐點苗栗頭份斗煥坪營區，是國軍「精進後備戰力」改革方案中，新編5個甲種旅（新訓旅）的其中一個，於2023年1月5日舉行編成典禮，任務是在平時負責訓練新兵，戰時則協助主戰部隊。

據《菱傳媒》報導，249旅6日1名葉姓副連長被發現獨自坐在營區停車場的一輛小客車內，且意識不清，經送醫搶救宣告不治。

對此，第六軍團回應，6日午間所屬249旅幹部巡查時，發現葉姓軍官於營區停車場自用汽車內疑似輕生，即緊急送醫救治，惟經搶救後仍宣告不治；案發後，單位已封鎖現場，報請桃園憲兵隊調查，並通知家屬。

六軍團指出，後續將全力配合檢警調查，以釐清本案肇因，並協助家屬處理後續事宜。另持恆加強官兵生命教育與心理諮商輔導，建立正確生命認知。

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