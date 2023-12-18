飛東京、大阪機票打9折！國泰航空22航點「限時優惠」只到12／27

▲國泰航空東京等22航點推出限時優惠。（資料照／記者許宥孺攝）

記者李宜秦／台北報導

聖誕佳節將至，國泰航空今日宣布推出全球22個航點限時優惠，即日起至12月27日預訂2024年1月1日至6月30日由台灣出發前往香港、日本、紐澳、歐洲、中國大陸及東南亞、印度等航點機票，經濟艙、特選經濟艙及商務艙機票最優9折起。

國泰航空表示，適用的優惠航線包括香港、東京、大阪、名古屋、普吉島、峇里島、檳城、胡志明市、德里、布里斯本、奧克蘭、基督城、倫敦、巴黎、阿姆斯特丹、法蘭克福、米蘭、上海、北京、廈門、福州、成都。

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國泰航空表示，若想體驗奢華之旅，可選擇搭乘國泰航空商務客艙，享用英國頂級保養品牌Bamford奢華備品。

機上餐膳與米其林星級食府都爹利會館、手工茶葉品牌JING Tea、素食餐廳Veda、正宗義大利料理Pirata等餐飲機構合作，在高空中為乘客帶來豐富多元的亞洲風味；近期更與香港瑰麗酒店多間出色餐廳合作，把尊貴的機上美食體驗延伸至香港國際機場「玉衡堂」頭等貴賓室，以獨家美饌豐富候機時光。

輕奢旅行則首選特選經濟艙，加長座艙空間與更大的傾斜角度，提升旅程舒適度。小資族可搭乘經濟艙，依照不同需求提供輕便、標準、彈性3種票價選擇，符合靈活的旅遊規劃。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）