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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／民進黨團：邱鎮軍是白狼小弟　侯友宜向統、黑、毒靠攏？

▲▼曾玟學。（圖／民進黨團提供）

▲曾玟學今天上午出席民進黨團記者會。（圖／民進黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍苗栗縣立委參選人曾玟學今（18）日指控，國民黨立委參選人邱鎮軍與統促黨總裁、竹聯幫大老「白狼」張安樂關係緊密，是統促黨所支持的對象，倘若邱鎮軍當選，不只是紅色滲透，更是黑道代理人進入國會。立委洪申翰更批，國民黨總統候選人侯友宜為「毒派市長」邱鎮軍站台，是否向統派、黑道勢力靠攏？

曾玟學上周緊咬邱鎮軍，質疑邱與遊藝場毒品、賭博、違建等案件關係密切，遊藝場附近還曾經有幫派堂口。民進黨立法院黨團今天上午進一步舉行「侯友宜拉起黑幫毒窟主的手：苗栗的黑統紅」記者會，立委洪申翰、林楚茵，以及曾玟學等人與會。

曾玟學會中表示，邱鎮軍與統促黨總裁、竹聯幫大老張安樂過去在選舉中互相推薦，而邱之所以能夠參選議員，則是接棒一清專案對象、前縣議員王士毅，王同時也是張的同學，不僅如此，統促黨墨翟黨部主委趙福芬與邱也是親密合作夥伴。

曾玟學指出，張安樂創立的韜略集團，在苗栗有非常多的分支，而邱鎮軍參與旗下韜略龍隊、韜略夜跑團，之前也曾經獻韜略龍隊的獎盃給張安樂。

▲▼侯友宜拉起黑幫毒窟主的手：苗栗的黑統紅。（圖／曾玟學辦公室提供）

▲曾玟學出示紅統勢力佈局苗栗關係圖。（圖／曾玟學辦公室提供）

曾玟學指控，統促黨在2016年提名趙福芬進入不分區立委名單，2018年提名縣議員，2020年提名苗栗縣立委，但今年就沒有提名了，是不是因為邱鎮軍就是統促黨所支持的對象？過去以統促黨參選的候選人們都落選，只有邱一路以無黨籍、國民黨籍選到這次，「表面上掛的雖然是國民黨，但背後跟紅統勢力密不可分」。

洪申翰直指，邱鎮軍就是張安樂的小弟，這次選舉會不會又讓苗栗因毒、賭、統、黑再一次沈淪？侯友宜打著「正義刑警」、「守護治安化身」名號，卻與國民黨主席朱立倫，在苗栗推薦一位「毒派市長」邱鎮軍，聽說侯最近已經不敢再跟邱同台了，但若是真的要跟他切割，是否應撤銷對邱的提名？並且跟社會道歉。

洪申翰說，過去侯友宜與邱鎮軍牽起邱鎮軍的手，這代表侯友宜正義的面貌是假的，是否向地方的統派勢力、毒品勢力、黑道勢力靠攏？呼籲侯友宜站出來說清楚，不要躲起來。

▲▼侯友宜拉起黑幫毒窟主的手：苗栗的黑統紅。（圖／曾玟學辦公室提供）

▲侯友宜與朱立倫曾與邱鎮軍同台造勢。（圖／曾玟學辦公室提供）

▼曾玟學指控對手邱鎮軍與張安樂關係密切。（圖／曾玟學辦公室提供，下圖同）

▲▼侯友宜拉起黑幫毒窟主的手：苗栗的黑統紅。（圖／曾玟學辦公室提供）

▲▼侯友宜拉起黑幫毒窟主的手：苗栗的黑統紅。（圖／曾玟學辦公室提供）

▲▼侯友宜拉起黑幫毒窟主的手：苗栗的黑統紅。（圖／曾玟學辦公室提供）

▲▼侯友宜拉起黑幫毒窟主的手：苗栗的黑統紅。（圖／曾玟學辦公室提供）

▲▼侯友宜拉起黑幫毒窟主的手：苗栗的黑統紅。（圖／曾玟學辦公室提供）

▲▼侯友宜拉起黑幫毒窟主的手：苗栗的黑統紅。（圖／曾玟學辦公室提供）

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