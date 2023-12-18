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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸今年超10位上市公司實控人「因病離世」　最年輕僅50歲

▲▼商湯科技。（圖／CFP）

▲「商湯科技」號稱中國AI四小龍。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸AI企業商湯科技SenseTime微信公眾號12月16日晚間發布訃告稱，公司創始人、人工智慧科學家、浦江實驗室主任、上海人工智慧實驗室主任、香港中文大學教授湯曉鷗因病救治無效，於12月15日不幸離世。據陸媒梳理發現，年內還有多位上市公司實控人離世，大部分都是因病去世。

據《時代周報》報導，商湯科技2023年中報顯示，湯曉鷗擁有69.06億股A類股份，佔商湯科技投票權約68.28%，是商湯科技的實際控制人。商湯科技招股書顯示，湯曉鷗出生於1968年，於1996年6月獲麻省理工學院的博士學位；2014年在香港創立商湯科技。離世時，湯曉鷗年僅55歲。

根據統計，年內多位上市公司實控人離世，最年輕僅50歲。5月17日，藥明康德發布公告稱，公司聯合創始人、實際控制人之一、董事兼高級副總裁Ning Zhao（趙寧）博士，在與癌症勇敢抗爭20年後，於2023年5月16日與世長辭。

身為藥明康德聯合創辦人之一，趙寧在公司發展過程中發揮了關鍵作用，她創建了國際一流品質標準的一體化分析平台，奠定了藥明康德CRDMO和CTDMO賦能模式的測試能力基石。

12月12日，中馬傳動發布公告稱，公司創始人、實際控制人之一吳良行因病醫治無效，於2023年12月10日不幸逝世，享年81歲。但就在10個月前，吳良行之子、中馬傳動原董事長、實控人之一吳江也因病去世，年僅55歲。吳江過世後，中馬傳動的實際控制人變更為吳良行和蔣少一，蔣少一為吳江的遺孀。

根據中馬傳動2月15日公告，吳江1968年出生於浙江溫嶺。中馬傳動主要從事汽車變速箱及車輛齒輪的研發、生產及銷售。

12月6日，星帥爾發布公告稱，公司控股股東、實際控制人之一、董事長樓月根於12月5日因病逝世，享年74歲。

星帥爾主營業務為研發、生產和銷售各種類型的製冷壓縮機用熱保護器、起動器、密封接線柱，小家電用溫度控制器，中小型、微型電機產品，以及太陽能光伏組件，該公司在2023年中報中表示，未來公司將專注於向光伏領域進軍。

9月20日，通達創智發布公告稱，公司實際控制人之一王亞揚於9月15日因病不幸逝世。通達創智招股書顯示，王亞揚出生於1950年。通達創智主要從事運動戶外、居家生活、健康照護等消費品的研發、生產及銷售，以JDM及 ODM為主要模式。

9月18 日，特瑞發布公告稱，公司實際控制人之一、董事、總經理李亞峰9月16日因突發疾病經搶救無效不幸逝世。據特瑞斯招股書顯示，李亞峰出生於1973年2月，離世時年僅50歲。

特瑞斯主要從事研發、生產、銷售標準瓦斯調壓整合設備、非標撬裝瓦斯整合系統、瓦斯調壓核心零件及相關配套產品三大類產品，產品主要包括長輸管線輸氣站調壓計量設備、城市門站、區域調壓站調壓計量設備、大型工業用調壓計量系統、箱式調壓計量站、樓宇調壓箱、閥類產品等。

6月21日，電科院發布公告稱，公司創始人、實際控制人之一胡德霖因病醫治無效，於5月3日與世長辭，享年72歲。胡德霖帶領公司成為大陸高低壓電器檢測領域的領導企業，對大陸電器檢測產業的發展起著舉足輕重的作用。

4月16日，祥生控股集團發布公告稱，公司執行董事、董事會主席兼提名委員會主席陳國祥因病於今日在浙江省紹興市諸暨辭世。祥生控股集團是一家大型綜合房地產開發商，因延遲發布2022年全年業績而停牌至今。

3月27日，嘉年華股份發布公告稱，公司董事長、實際控制人之一吳洪祥於3月23日因病不幸逝世。根據嘉年華股份招股書顯示，吳洪祥出生於1967年。嘉年華股份是以大豆蛋白為主要產品的大豆深加工企業。

2月13日，杉杉股份、吉翔股份同時發布公告稱，公司的共同實際控制人鄭永剛因突發心臟疾病救治無效於2月10日與世長辭，享年65歲。

鄭永剛帶領杉杉股份成為大陸服裝業第一家上市公司，之後又成功轉型為具有行業影響力的全球領先的高科技企業，一直擔任杉杉股份董事長。杉杉股份為全球負極材料龍頭，在2021年透過收購LG化學LCD偏光片業務成為全球偏光片龍頭。

1月30日，隆基機械發布公告稱，公司董事、實際控制人之一張喬敏於 1月22日因病逝世，享年85歲。身為公司創辦人，張喬敏帶領公司發展成為汽車零件產業領導者。

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