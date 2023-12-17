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台中電競嘉年華登場　「隱乳女神」阿樂開叉長裙現身！粉絲尖叫

▲台中電競嘉年華登場，「隱乳女神」阿樂開叉長裙主持粉絲尖叫。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中電競嘉年華登場，「隱乳女神」阿樂(右一)開叉長裙主持粉絲尖叫。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

2023台中電競嘉年華於12月16、17日兩天，在台中一中水利大樓前廣場盛大登場，比賽現場在僑光科技大學進行，賽事轉播及電競體驗區在一中水利大樓前廣場舉辦，以雙現場、雙倍精彩的概念，帶給市民不一樣的體驗。另外，主辦單位邀請有傲人身材卻穿著低調、被稱為隱乳女神的人氣實況主「阿樂」主持，阿樂穿著細肩帶的開叉長裙，也讓不少電競迷尖叫。

▲台中電競嘉年華登場，「隱乳女神」阿樂開叉長裙主持粉絲尖叫。（圖／記者游瓊華翻攝）

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▲台中電競嘉年華登場，今年採取雙現場方式進行，比賽激烈。（圖／記者游瓊華翻攝）

在開幕日的焦點活動中，僑光科技大學內《英雄聯盟校園盃》決賽如火如荼地進行冠亞之戰，當天賽事隊伍分別來自弘光科技大學HKUF戰隊、黎明技術學院黎明企鵝隊；普門高中、東南科技大學、世新大學學生組成孫1安全帽及國立聯合大學、黎明技術學院、遠東科技大學、台北城市大學學生組成「誰會拿不到冠軍」，共四支精銳校園隊伍爭奪最高榮譽，展現了學生電競的最高競技水準。

而今年更邀請亞洲統神張嘉航領軍的「Hell Pigs 地獄豬戰隊」與本屆的冠軍隊伍進行一場電競表演交流賽。運動局長李昱睿表示，臺中市不僅在舉辦賽事上下功夫，更積極推動電競與多元商業模式的融合，無論是校園內比賽的活動，還是校園外的商圈都將呈現出不同的風采，為電競產業注入更多創新元素，共同營造「酷運動、酷城市」的整體氛圍。

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