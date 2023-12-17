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社會 社會焦點 保障人權

5萬現金滿街飄！台中婦心急衝馬路　警跪地幫撿鈔

▲台中東區5萬現金滿街飄，一名婦人心急馬路跪地撿錢。（圖／民眾提供）

▲台中傅姓婦人身上5萬現金滿街飄，發現後趕緊沿路撿錢，所幸遇到員警前來協助。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中1名69歲的傅姓婦人日前騎車途中錢包不慎掉落，錢包內的5萬現金飛出來，散落四處，傅姓婦人發現後，沿路撿錢，更擔心若風一吹，紙鈔就飛得更遠。所幸員警接獲民眾通報後出手協助，幫助婦人將滿街飄的鈔票撿回，清點後婦人分文未失，證件與金融卡也都沒有短少，感動地不斷向員警表達感謝。

警方調查，69歲的傅姓婦人先前騎車到加油站想要加油，才驚覺錢包不翼而飛，返回尋找見到錢包裡的東西散落滿地，一邊心急地撿拾，一邊擔心來車沒有注意到自己，過程中發現有紙鈔被風吹到一旁的車底，直覺反應就直接跪地將鈔票追回。

▲台中東區5萬現金滿街飄，一名婦人心急馬路跪地撿錢。（圖／民眾提供）

▲婦人十分感謝員警協助，頻頻道謝。（圖／民眾提供）

台中市警局第三分局立德派出所員警王柏皓、錢明緯接獲民眾通報也趕抵現場，趕緊協助婦人將鈔票一一拾回，經婦人清點錢包內的5萬元現金、金融卡及證件都沒有短少，傅姓婦人也感動地直向員警道謝，表示下次騎車前一定會更加注意隨身的物品。

警方提醒，民眾騎乘代步工具、搭乘大眾運輸或是前往公共場所時，都請隨時注意自己身邊的貴重物品，務必將貴重物品置於包包內等較不易掉落之處，離開前也應記得再次檢查是否有遺留物品，避免造成財物損失。倘若真的遺失物品時，除可撥打110報警處理外，亦可至內政部警政署「拾得遺失物管理系統」，查詢自己的遺失物品是否已被熱心民眾送交警察單位。

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