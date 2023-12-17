台北寶可夢「皮卡丘特典卡」發送完畢！粉絲曝排隊亂象：爽到黃牛

▲只要是新光三越APP會員，並於新光三越內消費，不限金額就可兌換。（圖／業者提供）



記者施怡妏／綜合報導

台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）於8日開幕，限量發放開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」，吸引大批人潮，如今官方宣布，「台北的皮卡丘」TCG卡已於16日全數兌換完畢，消息一出，網友驚呼「不是號稱有10萬張」，有網友透露現場排隊亂象，網路上卡片轉賣價也已經衝破千元。

臉書粉專「新光三越 台北信義新天地」凌晨發文，「親愛的寶可夢粉絲們，感謝大家的熱烈支持，『寶可夢中心台北開幕特典卡』已全數兌換完畢，感謝大家的踴躍參與，今後也請多多支持」，為了控管店內人潮，短期內將持續發放入店整理券，請大家見諒。

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有網友將消息轉發到PTT，「大戶籌碼已收完，剛剛訊息一出來，卡價立馬狂飆，看社團卡價有些已經衝破千了」，原本還想說下周可以去現場兌換，沒想到這麼快就被搶完了，「原來小丑竟是我自己？」

貼文曝光，底下網友紛紛表示，「之前不是說準備發到一月，現在就發完了？」「搞不好真的超過十萬張啊，只不過敵不過十萬排隊部隊」、「我是誤信會發到一月的人之一，所以連一張都沒領到」、「我只去一天就知道快GG了」、「我12/11自己跑現場，就算30萬張我也估活不過下周二，沒想到連周六都撐不過」。

也有網友點出這麼快被換完的原因，「隨便買個東西拿發票，APP填完就兩張了，門檻真的低」、「換的門檻很低，十萬張有目的的換，還是能收完吧」、「很多阿嬤一直換阿，換到被工作人員說你們換過了，再排我也不會給你們」、「寬鬆的條件本來是要方便一般人，結果還是爽到黃牛」、「工作人員哪那麼閒，能夠抓你是不是重複換，這樣一天就八張了」。