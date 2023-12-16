同學常自嘲「台北窮人」一問家產近億　他心態崩了：出生先贏7成

▲同學常自嘲「台北窮人」，一問家產竟近億，讓他忍不住感嘆「出生台北贏7成」。（示意圖／CFP）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友近日分享，他就讀大學時，遇上一位土身土長的台北同學，對方經常自稱是「台北窮人」，沒想到他仔細一問，才知道對方家中其實擁有2間公寓，且每一間市值都超過3000萬，家產甚至近億，讓他感嘆「只能說出生台北（人生）贏7成，人生勝利組真羨慕」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard表示，他有一名大學同學經常自稱是「台北窮人」，整天感嘆家裡沒有礦，跟天龍人一點都沾不上邊，不是大家認為的「台北人都億來億去」，他聽了原本心想，同學口中形容的窮人，「可能是家裡住老房公寓，而父母是公司小職員，日子還過得去那樣吧」。

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結果他仔細一問才發現，同學口中的「台北窮人」，雖然是住在老公寓，但附近實價行情都超過3000萬元，而且同學的家庭還擁有2間，若再加上同學父母手上的股票等資產，家產可能達到近1億元。

原PO忍不住感嘆，真的是自己孤陋寡聞了，用同學家產近億元的行情來說，未來同學至少有望繼承3千萬，用薪資PR70的普通人比較，至少得工作42年、完全不吃不喝才能追平差距，「能說出生台北贏7成，人生勝利組真羨慕」。

▲網友表示，「在台北有房子，不代表生活可以過得富裕」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，「我覺得在台北出生，有家裡可以住，已經打爆北漂的租屋族了」、「台北人光不用繳房租就有錢多了好嗎，有些科系工作還是在台北有發展性」、「有房子能繼承就贏很多人了，我可能要持續租屋，然後吃自己加吃土了」、「我在桃園有一間透天，但還是在台北租鳥籠，曾經通勤過上班下班四個小時就不見了，興趣進修運動人際娛樂什麼都做不了，我覺得出生在台北真的很勝利」。

但有人認為，「房子很貴，但總不能賣掉，拿3000萬去睡公車站吧」、「房子拿來自住的，我認為根本不能算資產，因為根本不可能賣掉，然後使用這筆錢」、「房子沒有賣，只是紙上富貴而已，賣了也買不起原來的地方」、「我也是窮台北人，雖然爺爺有留下兩層樓老公寓給我們家，但還是每天吃泡麵過活，我家中午都吃泡麵，晚餐吃正常，衣服穿十年都還在穿，在台北有房子，不代表生活可以過得富裕」。