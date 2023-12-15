吞藥一習慣「害食道潰瘍」！30歲女以為食道癌嚇壞就醫

▲女患者吞嚥困難、胸口疼痛，以為罹患了食道癌，就醫才知原因。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

一名30歲的女子近日出現了吞嚥困難、胸口疼痛的症狀，上網搜尋原因後，擔憂罹患食道癌，於是跑去醫院求助。而肝膽腸胃科醫師詹宜學檢查後發現，原來女子會出現這種症狀，竟是因為吞藥的錯誤習慣害的。

詹宜學在臉書上表示，這名女患者因為吞嚥困難、胸口疼痛，擔憂自己罹患食道癌，於是前來求診，不過女患者平時不菸不酒，也沒有特別愛喝熱湯，且家族沒有任何癌症病史，這種症狀又是突然開始，因此他認為，不太可能是食道癌。

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仔細詢問後，詹宜學發現，女子因為泌尿道感染，目前正在接受抗生素治療，且每次服藥時「水喝得很少」，於是他立即做了檢查。

檢查結果出爐，詹宜學發現，女子罹患的是食道潰瘍，而若吞服膠囊類藥物，且每次只搭配少量水、或是不喝水，就可能會導致食道潰瘍，因為只搭配少量水吞服，這類藥物就會產生黏性、黏在食道黏膜上，若是藥物較為刺激，就有可能導致發炎、潰瘍，「大家可以試看看用沾濕的手去拿膠囊類藥物，膠囊就會黏在手上。」

詹宜學說，若是輕微發炎、潰瘍，可能會造成胸口疼痛、吞嚥困難，如果反覆發炎、潰瘍，就有可能導致食道狹窄、食道穿孔等嚴重症狀，因此民眾吞藥時，一定要記得一顆一顆吞，並且搭配足夠的開水，透別是膠囊類藥物、抗生素、非類固醇類消炎止痛藥以及鐵劑，「千萬不要因為害怕一直上廁所，而不敢多喝水，以免得不償失喔！」