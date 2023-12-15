　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吞藥一習慣「害食道潰瘍」！30歲女以為食道癌嚇壞就醫

▲▼吃藥、保健品、膠囊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女患者吞嚥困難、胸口疼痛，以為罹患了食道癌，就醫才知原因。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

一名30歲的女子近日出現了吞嚥困難、胸口疼痛的症狀，上網搜尋原因後，擔憂罹患食道癌，於是跑去醫院求助。而肝膽腸胃科醫師詹宜學檢查後發現，原來女子會出現這種症狀，竟是因為吞藥的錯誤習慣害的。

詹宜學在臉書上表示，這名女患者因為吞嚥困難、胸口疼痛，擔憂自己罹患食道癌，於是前來求診，不過女患者平時不菸不酒，也沒有特別愛喝熱湯，且家族沒有任何癌症病史，這種症狀又是突然開始，因此他認為，不太可能是食道癌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

仔細詢問後，詹宜學發現，女子因為泌尿道感染，目前正在接受抗生素治療，且每次服藥時「水喝得很少」，於是他立即做了檢查。

檢查結果出爐，詹宜學發現，女子罹患的是食道潰瘍，而若吞服膠囊類藥物，且每次只搭配少量水、或是不喝水，就可能會導致食道潰瘍，因為只搭配少量水吞服，這類藥物就會產生黏性、黏在食道黏膜上，若是藥物較為刺激，就有可能導致發炎、潰瘍，「大家可以試看看用沾濕的手去拿膠囊類藥物，膠囊就會黏在手上。」

詹宜學說，若是輕微發炎、潰瘍，可能會造成胸口疼痛、吞嚥困難，如果反覆發炎、潰瘍，就有可能導致食道狹窄、食道穿孔等嚴重症狀，因此民眾吞藥時，一定要記得一顆一顆吞，並且搭配足夠的開水，透別是膠囊類藥物、抗生素、非類固醇類消炎止痛藥以及鐵劑，「千萬不要因為害怕一直上廁所，而不敢多喝水，以免得不償失喔！」

ET快訊
「白狼」張安樂要選不分區立委　財產申報名下沒車、沒房也沒錢
快訊／赫伯羅德貨櫃船驚傳遭襲擊　船隻如改道好望角運價將大漲
工程師「和老婆愛愛」射不出來　醫曝問題：先戒1事
蔡英文台中輔選　喊讓蔡其昌更上一層樓「當史上最年輕立法院長」
快訊／《帝王條款》炎上　Cheap道歉了
林宥嘉今晚攻蛋！　S.H.E「驚喜合體」了
「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女房務到職4天「被全公司討厭」！原因曝光鄉民也氣炸

2波冷空氣連襲探10℃！國健署示警「3種人防中風」　運動把握3訣竅

「不該說追回獎項」Cheap道歉了：真的覺得好累、好挫折

工程師DIY不到3分鐘！「和老婆愛愛」卻射不出來　醫曝問題：先戒1事

吞藥一習慣「害食道潰瘍」！30歲女以為食道癌嚇壞就醫

整天喊沒錢！最愛「哭窮」5星座曝光　獅子座裝闊原因超現實

冬天多吃4食物！泌尿醫力推「男性必吃這項」...救精還防癌

玫瑰墓樂團前進台南新化公演　用音樂訴說生命的故事

聯新醫院為癌末病患圓夢　魏德聖在816病房放電影《BIG》陪伴

12星座「水星逆行」！一周運勢曝光　天蠍散發魅力

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

社牛男參加婚禮跳《科目三》　絲滑舞步帶氣氛賓客超嗨！

超高齡社會倒計時 北富銀攜手弘道推動高齡安心金融

女房務到職4天「被全公司討厭」！原因曝光鄉民也氣炸

2波冷空氣連襲探10℃！國健署示警「3種人防中風」　運動把握3訣竅

「不該說追回獎項」Cheap道歉了：真的覺得好累、好挫折

工程師DIY不到3分鐘！「和老婆愛愛」卻射不出來　醫曝問題：先戒1事

吞藥一習慣「害食道潰瘍」！30歲女以為食道癌嚇壞就醫

整天喊沒錢！最愛「哭窮」5星座曝光　獅子座裝闊原因超現實

冬天多吃4食物！泌尿醫力推「男性必吃這項」...救精還防癌

玫瑰墓樂團前進台南新化公演　用音樂訴說生命的故事

聯新醫院為癌末病患圓夢　魏德聖在816病房放電影《BIG》陪伴

12星座「水星逆行」！一周運勢曝光　天蠍散發魅力

前雲豹砍將「小蟲」回來了　威廉斯將加盟SBL台啤

快訊／赫伯羅德貨櫃船驚傳遭襲擊　船隻如改道好望角運價將大漲

東森送愛點燈傳遞幸福　王令麟化身聖誕老公公號召加入傳愛旅程

室友「居家上班」是否該付更多租金？　網2派掀論戰：感覺很差

56歲江國賓被質疑「怎麼那麼老」！認了會在意…高EQ回：哥學習中

女房務到職4天「被全公司討厭」！原因曝光鄉民也氣炸

張安樂要選不分區立委　財產申報名下沒車、沒房也沒錢

鼓鼓開唱一半突出事！　台下粉絲「1舉動」暖炸了

2波冷空氣連襲探10℃！國健署示警「3種人防中風」　運動把握3訣竅

「一審龍頭」北院黃國忠18日卸任　歡送會感性吐露「不能釋懷」往事

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

生活熱門新聞

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

小腦萎縮「阿港伯」離世！網洗版哀悼：無病無痛了

和哥哥吃飯！妹子「被當小三潑紅茶」超傻眼

全台香火最旺廟「吸680萬人狂拜」　擁資產16億

國中生畫〈帝王條款〉！美女律師發聲力挺

「4星座」過年前全面轉運！

Netflix公開2023上半年熱門影集TOP 10

北台低溫近寒流！周末急凍、下周剩10度

2024年三生肖財運最旺

《帝王條款》校方重新發賀文！

全台夏轉冬！周末濕冷急降溫　下周更強挑戰寒流

Cheap要求追回獎項　呂秋遠：憑什麼？

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

曾獲文協獎章　華陶窯主陳文輝病逝享壽80歲

更多熱門

相關新聞

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

女生「妹妹」肌膚因缺少皮脂膜與角質層保護，因此脆弱無比。一名20多歲妹子相約友人到音樂節狂歡，隔天卻發現下體撕裂傷，痛爆急求診。在排除遭性侵等可能的違法行為後，婦產科醫師陳保仁請她坐上內診檯，驚見私密處「裂出2條縫」，秒斷言是穿丁字褲所磨出的裂痕，甚至還用手精準比劃出其形狀，讓患者驚呼連連。

手搖飲當開水　女取出300顆腎結石

手搖飲當開水　女取出300顆腎結石

染黴漿菌有6症狀！　QA一次看懂

染黴漿菌有6症狀！　QA一次看懂

中國黴漿菌爆發！醫憂「台灣抗藥性達6成」：沒事別濫用

中國黴漿菌爆發！醫憂「台灣抗藥性達6成」：沒事別濫用

染黴漿菌連咳2周！他揭「像一堆小顆粒卡喉嚨」

染黴漿菌連咳2周！他揭「像一堆小顆粒卡喉嚨」

關鍵字：

吞藥抗生素膠囊開水

讀者迴響

熱門新聞

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

一早被錢砸醒！他00929「入帳金額曝光」

改款「新TOYOTA Yaris」開賣

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

小腦萎縮「阿港伯」離世！網洗版哀悼：無病無痛了

北京地鐵斷2半人疊人！他目睹孕婦被壓到骨折

資生堂千金3度隆乳！

8立委參選人不合格　台南第5選區國民黨王家貞失格、林俊憲得利

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

和哥哥吃飯！妹子「被當小三潑紅茶」超傻眼

即／基隆仁愛區「一棟房屋坍塌」！　警封鎖現場

Pornhub年度熱搜曝　用戶最愛這時間看A片

林心如同框「霍建華前女友陳喬恩」

全台香火最旺廟「吸680萬人狂拜」　擁資產16億

更多

最夯影音

更多
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面