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台東釋迦銷陸超搶手！　湖南業者正式簽約1700萬人民幣

▲▼ 台東釋迦2023.12.5重新輸陸 。（資料圖／受訪者提供）

▲ 台東釋迦2023.12.5重新輸陸 。（示意圖／受訪者提供）

記者任以芳／湖南報導

台東釋迦品質經過兩年改善，去除99.9%介殼蟲，於本月5日正式恢復輸入大陸市場。日前，台東與大陸相關業者達成採購釋迦，金額分別為1200萬、500萬人民幣，總計換算台幣是7600萬元，預計12月20日後釋迦將從高雄港口啓運，送往大陸湖南市場銷售。

根據湖南消息指出，台東縣海峽兩岸少數民族經濟文化交流協會理事長甘芸綺分別與來自湖南紅星農產品供應鏈管理股份有限公司湯志軍總經理、湖南綠葉水果有限公司唐紅執行董事兼總經理簽署「台東縣釋迦入湘採購協議」，達成採購釋迦金額分別為1200萬、500萬人民幣。

此次正式簽約在今年10月第二十四屆中國中部（湖南）農業博覽會，甘芸綺與紅星農產品供應鏈管理股份有限公司等3家公司簽署「台東縣釋迦採購意向協議」。

雙方進一步針對供貨、關口、價格、風險、採購的品種、條款，達成共識，正式啟動採購合同，預計12月20日後釋迦將從高雄港口啓運，送往大陸湖南銷售。

大陸國台辦新聞發言人朱鳳蓮13日也表示，大陸海關總署在綜合評估基礎上，今年6月20日宣佈恢復台灣釋迦輸入大陸。台東縣方也加及改善包裝廠和果園註冊審核工作，「經海關總署認真審核，12月8日，新一批台東縣釋迦業者包括34家包裝廠、1263個果園獲得註冊登記。」

朱鳳蓮指出，截至目前，共有台東縣37家包裝廠、1288個果園獲得註冊登記，這些果園和相關業者可以向大陸出售符合檢驗檢疫要求的釋迦。「尚未通過審核的包裝廠、果園，可以按照整改要求繼續整改、申報。」

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