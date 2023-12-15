與學生分享駐美經驗　蕭美琴：台灣要成為團結大家的議題、而非分化的工具

▲民進黨副總統候選人蕭美琴赴台北大學校園演講。（圖／賴清德蕭美琴競選總部提供）



記者陳家祥／台北報導

民進黨副總統候選人蕭美琴15日下午應邀前往台北大學，與青年進行座談，從成長歷程、從政經歷一路談到赴美的外交經驗。蕭美琴說，交朋友一定要得到信任，「有信任關係才會進步」，社會上千千百百的議題在台灣都會變成政治鬥爭，在美國當然也有可能，「但我們再怎麼樣就是要取得平衡，讓兩黨都一樣挺我們，讓台灣成為團結大家的議題，而不是被當作分化的工具」。

蕭美琴首先提及自身的成長經驗，她表示自己的父親是台灣人、母親是美國人，小時候在台灣讀書時，時常充當家中長輩的翻譯，也因此，她常笑稱自己從小就在當「台美橋樑」。她說，小時候因為是台美混血，在台灣時常被當外國人，沒想到去到美國後依然被當作外國人，不過因為她所就讀的高中校風多元開放，讓她因此得到啟發，萌生對公共事務的興趣，並開始關心社會議題。

蕭美琴回憶，在美國讀書時有許多不同族裔、背景的學生與朋友，讓她對於國際關係有了初步的理解，同時體悟到台灣在全球政治中的特殊地位與困境，於是她開始思考，如何透過一己之力，對台灣的國際參與有所貢獻。

談到選舉的歷程，蕭美琴說，在台北市立委選舉的挫敗，她並不感到灰心，反而因此可以接近花蓮這片土地，花蓮就像是上天安排給她蹲下來貼近土地的機會。她回憶，當時法國外交部邀請她去法國，並詢問她對於哪些議題感興趣時，她馬上就選擇了農業與農民的相關議題，希望可以學習國外的經驗，將其實踐在花蓮的土地上。蕭美琴也表示，自己不只是駐美大使，更是西瓜大使、農業大使，致力於將花蓮的農業外銷到世界各地。

蕭美琴指出，農業的發展有許多面向，除了土地、種植面的問題，農民的收入以及職災的保障、產品的行銷、包裝等，亦是非常重要的一環。以外銷農產品來說，如果要將台灣所種植的農產品出口到日本、韓國等鄰近國家，要透過冷鏈來維持新鮮，運輸成本就已經不低；若要推廣到美國等距離較遠的地方，就只能靠加工、做成果乾等方式。

蕭美琴以鳳梨為例，若要將鳳梨以新鮮的方式賣到美國，運費可能就比產品本身還貴，因此需要有蔬果的加工品中心，將鳳梨冷凍、乾燥、真空後，再做包裝行銷，因此要讓台灣的農特產能外銷到國際，需要政府一條龍的協助。

除了花蓮經驗外，蕭美琴也分享她在擔任駐美代表期間，所參與推動關於安全、經濟、國際參與等議題。為了強化台美關係以及雙邊經濟交流，駐美時期她積極爭取與美國的經濟談判，包括「台美21世紀貿易倡議」以及「美台快速雙重稅收減免法案」等，解決台美投資的雙重課稅問題。

蕭美琴分享到，交朋友一定要得到信任，「有信任關係才會進步」。她指出，第一，不能介入別人的政治，當時要去美國時正好是川普政權末期，很多人說擔心換成民主黨上來後會不會「斷線」，我說不會，因為兩個黨平常都要經營。

蕭美琴說，如果要有那種40票比0票的支持，更不能讓任何一邊覺得台灣是可以拿來做政治鬥爭的工具。她表示，社會上千千百百的議題在台灣都會變成政治鬥爭，在美國當然也有可能，「但我們再怎麼樣就是要取得平衡，讓兩黨都一樣挺我們，讓台灣成為團結大家的議題，而不是被當作分化的工具」。

其次，做外交要知道什麼時候高調、什麼時候低調。蕭美琴說，很多事情還在進展中就要低調，「還不成熟還沒完成的事情曝光，會影響到信任」，讓她也學習到什麼時後該蹲、什麼時候該跳，該高調。

最後，蕭美琴表示，這幾十年來的政治歷練，讓她擁有從台北到花蓮、從台灣到國際的不同經驗，也讓她了解，在政治領域中，如何像貓一樣，在對的時機蹲下、在正確的時機跳耀，像貓一樣柔軟卻堅毅，在國際環境中找到支點，向大家推銷台灣，並讓更多盟友可以看見台灣、支持台灣。