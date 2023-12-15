一眼千年！絲路光華再現　「敦煌石窟藝術特展」佛陀紀念館登場

記者陳宏瑞／高雄報導

佛光山佛陀紀念館和敦煌研究院策劃的「絲路光華─敦煌石窟藝術特展」，12月16日起將在高雄佛光山佛陀紀念館展出4個月，展覽重現敦煌莫高窟3座石窟及7座藻井等實體，其中，敦煌研究院3D打磨的「中心柱窟」實體運送來台，連同百餘件真跡或臨摹等珍貴文物，將跨越4400公里，首度在台現身，難度及規模極具挑戰性，展覽百年難得一見。

▲「絲路光華─敦煌石窟藝術特展」16日起將在佛光山佛陀紀念館展出。（圖／記者陳宏瑞攝）

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▲「絲路光華─敦煌石窟藝術特展」16日起將在佛光山佛陀紀念館展出。（圖／記者陳宏瑞攝）

自公元1世紀的漢代時期起，敦煌就始終是東西方陸路交通的要隘，也是絲綢之路上，是東西方文化交流與匯通的融會點，由於特殊的地理優勢，敦煌莫高窟是在傳統漢晉藝術上，吸收融合外來，特別是西方藝術的影響，形成了融建築、雕塑、壁畫於一體的立體藝術，是世界上現存規模最大、歷史最久、保存最完整、內容最豐富、藝術最精美的佛教藝術遺存。

▲催生「絲路光華─敦煌石窟藝術特展」的佛陀紀念館館長如常法師（左）和敦煌研究院院長蘇伯民（右）。（圖／記者陳宏瑞攝）

佛陀紀念館館長如常法師表示，佛光山開山祖師星雲大師在建設佛陀紀念館之初，除了採用與莫高窟近似的黃砂岩磚塊作為結構主體之外，並委請楊惠姍老師在本館彩繪雕塑了取樣自莫高第三窟的千手千眼觀音像，實具有與千年萬里之外的敦煌莫高窟連結的意涵。據如常法師介紹，這次展覽策畫了10年，文物價值和布展難度，都相當具有挑戰性，特別是中央柱窟432窟、第45窟、第3窟及七座藻井和五台山壁畫新媒體展示，難度甚高，可看性極大。

▲「絲路光華─敦煌石窟藝術特展」16日起將在佛光山佛陀紀念館展出。（圖／記者陳宏瑞攝）

專程趕來主持開幕的敦煌研究院院長蘇伯民指出，敦煌莫高窟不只是反映絲綢之路多元文明交融薈萃的文化寶庫，也是現存規模最大、歷史最悠久、內容最豐富、保存最完整的佛教藝術遺址。蘇伯民表示，佛教交流作為文化交流的一個重要組成部份，在兩岸交流中扮演著舉足輕重的角色，在各方的努力之下，此次敦煌石窟藝術珍品跨越時空來到台灣，在全球最宏大的現代佛教聖地—佛光山的佛陀紀念館，台灣民眾得以近距離欣賞，可以感受中華傳統文化的魅力。

▲催生「絲路光華─敦煌石窟藝術特展」的佛陀紀念館館長如常法師（右）和敦煌研究院院長蘇伯民（左）。（圖／記者陳宏瑞攝）

「絲路光華─敦煌石窟藝術特展」將分為5大單元展現，包括（一） 絲路漫漫、（二）千年營建、（三）燦爛佛宮、（四）世俗百態、（五）石破天驚等，從16日起至明年4月21日止，地點在佛光山佛陀紀念館本館第一、第二展廳，展覽相關內容詳見：網址 http://lnago.com/ADQJT。

▲「絲路光華─敦煌石窟藝術特展」16日起將在佛光山佛陀紀念館展出。（圖／記者陳宏瑞攝）