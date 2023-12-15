「一審龍頭」北院黃國忠18日卸任　歡送會感性吐露「不能釋懷」往事

▲台北地院院長黃國忠（右）18日卸任、遺缺由新北地院院長王梅英（左）接任，圖為王梅英帶隊觀摩北院國民法官開庭，與黃國忠合影。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院院長黃國忠將於下周一（18日）調任懲戒法院法官，結束長達5年11個月的一審地院「龍頭」院長任期，屆時雙北地區3個地院與高院、最高法院的院長，盡是女將天下。北院今（15日）為黃國忠舉辦盛大歡送會，細數他任內改善硬體環境與建立制度的諸多貢獻，黃國忠致詞感謝眾人好意，還透露藏在心裡的1樁遺憾，就是未能說服銓敘部同意撫卹過勞猝逝的女科長，「我不能釋懷，覺得對她的家屬很抱歉」。

黃國忠現年65歲、司訓所第24期結業，擔任司法官近40年，2018年1月16日從最高法院法官兼書記官長，調任國內一審法院「龍頭」的北院院長，任內經歷台北市長候選人丁守中聲請驗票案、新冠肺炎疫情衝擊、推動北院遷建華山司法園區與國民法官參審新制施行等重大事件，作風穩健、身段柔軟，待人如沐春風，深受司法圈敬重。

▲台北地院院長黃國忠（中）12月18日卸任，北院15日為他舉辦歡送會。（圖／記者黃哲民攝）

因《法官法》規定法官連續兼任各法院院長以6年為限，黃國忠須回任審判職，但他早在今年（2023年）5月一度住院後，就多次請辭北院院長，司法院人事審議委員會今年9月決議黃國忠調任懲戒法院法官，時隔2個月，終於敲定下周一生效。

北院今下午為黃國忠舉辦歡送會，以熱舞、朗誦與合唱等表演向他表達感謝與祝福，並製作影片細數他任內改善硬體環境與建立制度的諸多貢獻。曾在美國曼哈頓音樂學院主修小提琴的美女審判長歐陽儀，也拉琴伴奏黃國忠獻唱《望春風》。

黃國忠致詞感謝眾人好意，笑說司法院長許宗力當初請他出任北院院長，最主要的交辦事項就是「幫他蓋法院（指華山司法園區）」，因工地現址出現歷史文物等文資保存議題卡關至今，協調過程蠻辛苦，但他1993年就在北院擔任法官、把北院當成自己的家，所以凡事盡力去做。

▲台北地院院長黃國忠（左）12月18日卸任，北院15日為他舉辦歡送會，台北地檢署檢察長鄭銘謙（右）到場致意。（圖／記者黃哲民攝）

不過黃國忠再度展現感性作風，告訴大家1件「我不能釋懷的事」，就是2018年底丁守中驗票案完成後，當時負責調度北院驗票人力與相關作業的女科長，隔年（2019年）1月因敗血症猝逝，但銓敘部認為女科長本身患有癌症，不是因公過勞所致，沒同意撫卹。

黃國忠說，曾拜會銓敘部爭取仍沒成功，「老實講，我一直對這1份沒有完成的工作，覺得對同仁實在是很抱歉」，驗票工作屬於高張力，精神很緊繃的任務，且須在期限內完成，女科長當時負責整個業務安排，雖因她本身有相關疾病，終局結果被認定沒有因果關係，「可是再怎麼講，從同仁或人情義理，我還是覺得對她的家屬很抱歉！」

▲台北地院院長黃國忠（前中）12月18日卸任，北院15日為他舉辦歡送會。（圖／記者黃哲民攝）

黃國忠表示，回顧這6年任期，一直覺得「我這個人有福報」，因為有許多人協助順利推動業務，包括「隔壁（指北檢）」檢察長他們相關的支持，他強調，雖然院檢有各自的職能、角色不一樣，仍希望繼續維持良好互動關係。現場200多位法官、行政職員與來賓，會後把黃國忠當成人形立板、爭相合照。

黃國忠卸任北院院長遺缺，將由現任新北地院院長王梅英接任，現任花蓮地院院長許仕楓調任新北地院院長，高院定於下周一上午10點統一辦理交接及宣誓典禮，屆時台北盆地內9個法院，除懲戒法院、最高行政法院與台北高等行政法院，其餘6院院長均為女將。