中央蓋的社宅已超過地方　陳建仁：目標2032達成100萬戶

▲行政院長陳建仁視察「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁宣布政府在2017年推動的社宅政策，在各部會與地方政府共同努力下，將在2024年底達成20萬戶社宅目標，下階段將以2032年達到100萬戶社宅為目標。陳建仁15日受訪時說，社宅政策由中央主導、地方配合的方式來精進，社會住宅有大量的增加，「到目前為止，中央蓋的社會住宅已經超過地方政府所蓋的社會住宅」，所以未來也會往這個方向來繼續努力，使得全民大家都有好的社會住宅來使用。

陳建仁15日赴台南落視察「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」時受訪表示，實居住正義一向是政府很重要的施政目標，無論是蔡總統、賴副總統和行政院都努力地朝這個方向來努力。

陳建仁說，在過去的這一段時間，政府積極推動相關社宅的建設，在2021年的時候就推動了，由中央主導、地方配合的方式來精進，社會住宅有大量的增加，「到目前為止，中央蓋的社會住宅已經超過地方政府所蓋的社會住宅」，所以未來也會往這個方向來繼續努力，使得全民大家都有好的社會住宅來使用。

「為了要繼續擴大這個很有感的這樣一個好政績，我們會持續往這個方向來努力。」陳建仁指出，目標就是在2032年的時候，能夠達到100萬戶的社會住宅，讓大家都能夠住得舒適、住得安心；更重要的就是，社會住宅的興建以及落實居住正義，是需要中央跟地方大家一起努力，「當我們一起努力的時候，我們就能夠使我們的社會住宅的數量達到我們預定的目標」。

「舉個例子，像最近蔡總統8年20萬戶的目標已經（快要）達成了，我們希望真的在2032年的時候，我們達成100萬戶。」陳建仁表示，這樣就可以讓台灣的民眾享受舒適安心，而且安全的社會住宅，大家都能夠安居樂業。