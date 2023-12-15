挺《帝王條款》國中生！網連署活動「共收8435封信」一天達陣

▲國中生的《帝王條款》畫作獲獎，卻遭到網紅Cheap砲轟。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

桃園有國中生創作以《帝王條款》作畫，獲得全國學生美術比賽漫畫類特優，卻引發爭議，遭到網紅Cheap砲轟，更希望評審收回獎項。不過，仍有不少網友力挺，在臉書發起「一人一信鼓勵『帝王條款』漫畫創作同學」，表單開放了24小時，到12/14下午截止，總共收到8435封信，發起人將請學校轉交給學生，而教育部也首度表態。

「溫芳瑜（東京媽媽）」在臉書坦言，她大讚學生的漫畫非常幽默，也認為《帝王條款》想要表達的，是用路人之間應該要互相尊重，而且應該是行人對自己的反思，並希望該名優秀的同學不要被影響，能繼續創作自己的作品。

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因此她製作了一個表單，想要寫信鼓勵該名學生，個人留言，就會將大家鼓勵的話寄給學校，請學校轉交，「鼓勵他，他的創作很棒，而且創作本該是自由的，不用退縮更不用道歉！」

據了解，表單開放24小時，昨天下午截止，總共收到8435封信，溫芳瑜表示會先全部看一遍，確認沒有不當的留言後，就會將大家的鼓勵提交給學校。

針對爭議，教育部強調，全國學生美術比賽的參賽作品，是經校內徵件、縣市初賽再到全國決賽，經由專業評審逐級選出決賽獲獎作品，教育部會持續支持學生美術創作。

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