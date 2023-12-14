南投縣議會閃亮三姊妹代言　推廣原鄉梅子、馬告、竹筍進都會餐廳

▲南投縣政府推廣「梅子.馬告.竹筍」原鄉特色餐。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為行銷部落產業，邀請縣議員林婷立、張婉慈、林友友組成的「議會閃亮三姊妹」代言推廣「梅子.馬告.竹筍」原鄉特色餐；縣長許淑華表示，以原鄉的馬告、竹筍入菜，梅子佐餐，既新鮮味道又好，希望未來推廣到住家、及都會城市餐館，讓民眾嘗到菜色豐富多變的原住民風味料理。

縣府原民局12日在南投市小牧口日餐廳舉辦「原味飄香，『梅子.馬告.竹筍』產業研發成果發表會」，除由縣議員林婷立、張婉慈、林友友代言拍片行銷，副縣長王瑞德、縣府原民局長史強、新聞及行政處長蔡明志、觀光處長陳志賢，仁愛鄉長江子信、縣議員全文才和石慶龍等人都到場參加；現場除展示梅子、馬告、竹筍農產品研發成果，並將這些山產入菜，包括海鮮粥配醬筍、馬告酒燉雞湯、醬筍鮮蚵烘蛋、豬腳馬告樹豆、紅燒苦花悶醬筍、馬告鮮蝦、馬告香腸壽司、高山時蔬等，很多人吃得讚不絕口，還詢問可不可依菜色訂成年菜。

許淑華表示，南投原鄉產業豐富，來自南投原鄉的高山蔬果甜鮮、廣受消費者喜愛，也是餐廳最好的菜餚來源，以原住民常用的佐料馬告提味、製酒，更能呈現不同層次口感；縣府推廣原鄉特色美食產品，希望這些產品除了到部落，還能走進廚房、進入都市餐廳，傳遞山林來的好滋味；原民局表示，原鄉農產品透過產業研發、增加銷售，可擴大產品價值，提升經濟效益，進而改善原住民的收益與生計。

發表會現場同時展示新研發產品：「Ma Kaw清釀」以高山野生馬告作為酒品釀造的基底，取其特殊香氣做成酒精濃度42%的馬告酒，除可品酒飲用，亦可入菜提升香氣；「Ali佳釀」則取泰雅族語筍子為名，用山上麻竹筍做成醬筍，加上用清流部落的川中米釀造而成香米釀進行調味，釀造成料理米酒，滋味香醇、風味獨特；「洛梅仙湯」則是煙燻烏梅汁，添加烏梅、洛神、甘草等熬製而成。