　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國民政部：2022年底65歲及以上撫養比21.8%

▲▼安徽淮南：社區開設老年食堂方便老人就餐。（圖／CFP）

▲老齡化問題日益嚴重。（圖／CFP）

文／中央社台北14日電

中國民政部網站13日公布，2022年底，中國65歲及以上老年人口為2億978萬人，65歲及以上老年人口撫養比21.8%。

中國人口結構轉變已成為治理挑戰。此前，官媒新華社就指出，人口老齡化是今後較長一段時期中國的基本國情。「未富先老」與「慢富快老」成為難題。

據觀察者網報導，中國民政部13日公布「2022年度國家老齡事業發展公報」顯示，截至2022年底，60歲及以上老年人口2億8004萬人，占總人口的19.8%；65歲及以上老年人口2億978萬人，占總人口的14.9%。65歲及以上老年人口撫養比21.8%。

公報顯示，養老保險覆蓋範圍繼續擴大。截至2022年底，全國參加基本養老保險人數10億5307萬人，比上年底增加2436萬人。

報導又指，中國醫保制度運行總體平穩。截至2022年底，全國基本醫療保險參保人數13億4592萬人，參保率穩定在95%以上。異地就醫跨省結算取得階段性成效。2022年，全國普通門急診、門診慢特病及住院異地就醫 1億1050萬人次，其中，職工醫保異地就醫共7299萬人次，居民醫保異地就醫共3751萬人次。

ET快訊
囚禁4人「逼肛交、木棒性侵」！　7變態男遭重判
快訊／連3凍！　央行理監事會議拍板不升息
曼谷知名夜市大火！　120家攤販燒毀
麥當勞宣布「5夯品回歸」！　1品項確定停賣
快訊／郵局加薪4%！　年終上看4.4個月
傻眼！超夯社宅抽到「備取1」　1小時後變No14
快訊／隨機砍人畫面曝！　她手指被斬斷
日本常見「買一送一」1類人無法用！台人驚呆：長知識

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

學校沒暖氣還不准自帶　陝西孩子「手腳凍爛」了

聯想總部Logo遭畫成「華為HuaWei」　公司回應：員工開玩笑

美學者提美中台三方「再保證」　專家分析：事實太難辦不到

中國民政部：2022年底65歲及以上撫養比21.8%

女子地鐵內橫躺爽玩手機！　「鮮肉」脫外套幫蓋被：這樣冷嗎

銀色雪湖！打卡燕京8美景之一　9百年「什剎海」北京城內唯一水鄉

爸娶繼母！北大妹被趕出家門　6年後得知「心碎真相」淚崩

重病母過世前一晚仍幫兒蓋被子　畫面曝光…網淚：母親的本能

計程車拒載、濫收費將被扣分！香港通過《的士司機違例記分草案》

港府重申公務員政治中立　前提是效忠國家

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

為何婚後不想跟婆家住？

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

婚禮請頑童當嘉賓金曲連發　賓客台前超嗨！根本演唱會

調皮娃趁媽拿衣服沒注意　迅速爬行「藏身」躲貓貓

告五人評蔣萬安唱《披星戴月》：9.5分　聲援五月天「希望他們都好」

學校沒暖氣還不准自帶　陝西孩子「手腳凍爛」了

聯想總部Logo遭畫成「華為HuaWei」　公司回應：員工開玩笑

美學者提美中台三方「再保證」　專家分析：事實太難辦不到

中國民政部：2022年底65歲及以上撫養比21.8%

女子地鐵內橫躺爽玩手機！　「鮮肉」脫外套幫蓋被：這樣冷嗎

銀色雪湖！打卡燕京8美景之一　9百年「什剎海」北京城內唯一水鄉

爸娶繼母！北大妹被趕出家門　6年後得知「心碎真相」淚崩

重病母過世前一晚仍幫兒蓋被子　畫面曝光…網淚：母親的本能

計程車拒載、濫收費將被扣分！香港通過《的士司機違例記分草案》

港府重申公務員政治中立　前提是效忠國家

王品宣布加發半個月特別獎金！　董座陳正輝：共創餐飲業未來

嘉義市警局校園安全座談會　全方位落實校園安全

難忘的視覺與聽覺盛宴　雲林城市耶誕慶典12／24歡樂登場

大學教授投入台灣傳統工藝！織夢傳承纏花工藝　創新重現百年之美

學校沒暖氣還不准自帶　陝西孩子「手腳凍爛」了

周海媚患紅斑性狼瘡長年困擾　王瑞玲同病史「關節變形像雞爪」

聯想總部Logo遭畫成「華為HuaWei」　公司回應：員工開玩笑

狗界「雙辮子軟萌妹」　可卡犬轉頭驚訝千萬粉絲：一開始以為是人

龍千玉驚傳連遇4次車禍！　急求神祈福師姐告誡：要特別小心

諸羅山少棒258隊創新高　代言人廖健富推薦在地美食

禮貌貓對鏡頭「起立揮手」　溫柔喊喵...萌翻全網>

大陸熱門新聞

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

媳婦拒生2胎！婆婆「自己生」　結局超辛酸

周海媚離世病歷外流　2人被捕處分曝光

公車保齡球式中學門口撞殺！一排學生遭輾捲車底

慎入！吃羊肉爐驚見「半截老鼠」...煮到已入味

周海媚過世「病歷遭洩漏」　警逮捕醫院職工

周海媚病逝！不死的癌症偏愛女性

逛夜市天降磚頭…28歲正妹被砸中當場噴血亡

賺翻了！大陸又挖到「38噸金礦」　價值逾700億

彩券獨中6.4億！老闆：這組號碼他簽了3年

史上最大銀行貪污案！3神鬼行長聯手A走149億

他9萬買到保時捷 918一上路慘了！結局超爆笑

妹子手長凍瘡一查確診紅斑狼瘡！醫揭可怕死因

更多熱門

相關新聞

大陸官方：不得向未成年人提供紋身服務

大陸官方：不得向未成年人提供紋身服務

為了「保護未成年人身心健康」，大陸國務院6日發文指出，任何企業、組織和個人不得向未成年人提供紋身服務，將加強對未成年人紋身的治理。辦法強調，未成年人的父母或者其他監護人對未成年人產生紋身動機和行為的，應當及時勸阻，不得放任未成年人紋身。

中國野生動物保護協會挨罰！

中國野生動物保護協會挨罰！

大陸結婚率7.2‰「創5年新低」

大陸結婚率7.2‰「創5年新低」

陸將打造「五星級」養老院

陸將打造「五星級」養老院

5年928萬人脫貧　嚴格處理農村低保腐敗問

5年928萬人脫貧　嚴格處理農村低保腐敗問

關鍵字：

民政部撫養比

讀者迴響

熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

丫頭出國脫了！

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

快訊／麥當勞宣布喊漲！

《棒棒堂》阿本罕見放閃男友！

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

楊丞琳失言4天首現身！

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

為何婚後不想跟婆家住？

為何婚後不想跟婆家住？

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面