中國民政部：2022年底65歲及以上撫養比21.8%

▲老齡化問題日益嚴重。（圖／CFP）



文／中央社台北14日電

中國民政部網站13日公布，2022年底，中國65歲及以上老年人口為2億978萬人，65歲及以上老年人口撫養比21.8%。

中國人口結構轉變已成為治理挑戰。此前，官媒新華社就指出，人口老齡化是今後較長一段時期中國的基本國情。「未富先老」與「慢富快老」成為難題。

據觀察者網報導，中國民政部13日公布「2022年度國家老齡事業發展公報」顯示，截至2022年底，60歲及以上老年人口2億8004萬人，占總人口的19.8%；65歲及以上老年人口2億978萬人，占總人口的14.9%。65歲及以上老年人口撫養比21.8%。

公報顯示，養老保險覆蓋範圍繼續擴大。截至2022年底，全國參加基本養老保險人數10億5307萬人，比上年底增加2436萬人。

報導又指，中國醫保制度運行總體平穩。截至2022年底，全國基本醫療保險參保人數13億4592萬人，參保率穩定在95%以上。異地就醫跨省結算取得階段性成效。2022年，全國普通門急診、門診慢特病及住院異地就醫 1億1050萬人次，其中，職工醫保異地就醫共7299萬人次，居民醫保異地就醫共3751萬人次。