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美學者提美中台三方「再保證」　專家分析：事實太難辦不到

▲▼ 華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）。（圖／達志影像／newscom）

▲華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）。（圖／達志影像／newscom）

文／中央社

葛來儀等美國學者近日發文提出要確保台海穩定，美中台要向對方實行可信的再保證。對此，專家鄧聿文認為，要做到美中台三方的再保證太難，事實上辦不到。

美國「外交事務」（Foreign Affairs）期刊11月30日刊出葛來儀（Bonnie Glaser）、白潔曦（Jessica Chen Weiss）、柯慶生（Thomas Christensen）三名美中關係學者聯名文章，其中認為美國應表明反對台海兩岸片面改變現狀，包括反對武統和台灣追求獨立的政治動作，並呼籲民進黨總統參選人賴清德明年大選若獲勝，應考慮凍結台獨黨綱，讓維持現狀承諾更有分量和可信。

對於葛來儀等學者的看法，德國之聲中文網13日刊發旅美中國問題專家鄧聿文的評論文章指出，三位學者長期研究兩岸問題，「非常清楚目前台海局勢很容易導向兩岸發生軍事衝突」；從外界看來，三位學者的用意是好的，問題是所提的三方再保證能否被三方各自接受。

鄧聿文直言，三位學者文章在對兩岸提出的再保證上「存在邏輯矛盾」，其中對中國，建議保證只要台灣不追求正式獨立，北京就不會使用武力；對台灣，建議只要共軍不攻擊，台灣就不追求獨立或永久分離，但這兩個再保證的前提相互衝突，誰先邁出第一步就成問題。

▲。（圖／路透）

▲鄧聿文認為，「要實施美中台三方的再保證，太難，事實上是辦不到的。」（圖／路透）

鄧聿文表示，也許有人會說，兩岸的再保證可同時進行，就能避免衝突問題，「理論上當然可以這樣做，可現實是兩岸恰恰互不信任，尤其大陸，對賴清德完全沒有互信，這種情況下，怎麼做到雙方同時進行再保證？」

鄧聿文進一步表示，三位學者沒有認識到或者不認為中國領導人習近平決意要統一台灣。看得出這篇文章用意是不願美國軍事捲入可能的台海戰爭，如此美國和台灣向中國發出的再保證邏輯上就必然導向中國的和平統一，而實際上文中確有這種提議，「但賴清德會向大陸發出這種再保證嗎？」

這位專家並指出，美國在這方面能向中國發出的訊號也會很弱，不足以讓北京認為美國會支持中國的和平統一。

鄧聿文認為，葛來儀三位學者文章的主旨實際是要表達「強化美國對中國的威懾效果，美台就要給中國提供清晰有用的再保證」；但當中國認為能夠打敗美國的武力干預，「美國對中國軍事威懾的有效性不說完全沒有，也是大大減少」；而事實上，很多中國學者認為，中國強調和平統一優先是因為隨著中國實力的繼續增強，和統的機會並非完全不存在。

鄧聿文表示，葛來儀三位學者和美國民主黨的淵源頗深，因此三人的文章讓外界認為可能反映了拜登政府處理台海問題的最新思路，然而「要實施美中台三方的再保證，太難，事實上是辦不到的」。

葛來儀三名學者文章對中國建議，為了增強對和平進程承諾的可信度，北京應減少在台海周邊的軍事行動，空中和海上演習應恢復到過去以海峽中線為界的狀態，還應修改反分裂法中有關認為和平統一不再可能時對台灣使用武力權力的修辭，保證只要台灣不追求正式獨立，就不會使用武力。

對台灣，文章建議，只要共軍不攻擊台灣，就不會追求獨立或永久分離；避免例如修改領土主張以排除中國等潛在的挑釁行動，而無論何人當選成為台灣下一任領導人都需要令北京確信，台灣無意從根本上改變現狀；台灣不應排除最終兩岸和平統一的可能性（只要這樣的舉動得到台灣人民的同意），也不應採取將這一結果永久封閉的行動；為防止戰爭，台灣還必須讓北京的領導人相信，和平統一仍然是可能的。

對於美國，三名學者提出詳盡建議，例如重申美國不支持台灣獨立，反對任何一方單方面改變現狀，不追求「兩個中國」或「一中一台」政策，也不尋求將台灣作為遏制中國的策略一部分或鼓勵台灣走向獨立。聲明也應包括先前美國政府提供的保證，也就是美國將接受雙方和平達成且得到台灣人民同意的任何結果。

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