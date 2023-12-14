全台首創！新竹縣市跨年演唱會　高虹安：「卡司輩分」跨很大

▲睽違8年新竹市終於迎來跨年演唱會。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹人引頸期盼的跨年演唱會來了！由新竹縣市民間單位首度合辦的「2024大新竹跨年公益演唱會」，將於12月31日下午6時在竹市大湳雅公園盛大登場，新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科14日受邀出席記者會，邀請全台國人前來新竹看煙火，感受許久未有的跨年氛圍，共同迎接2024的到來。

高虹安致詞時表示，2024大新竹跨年晚會真的「跨很大」，不僅兔年跨龍年，更是全台首度跨縣市跨年晚會，同時卡司年代也跨很大，從資深藝人白冰冰到最年輕Saturnday，涵蓋老中青世代的表演陣容，表演曲目也橫跨國、台、英、客語，絕對讓全台國人能夠一飽耳福。

楊文科表示，2024大新竹跨年晚會是新竹地區鄉親朋友非常關心的盛事，特別感謝高市長與新竹縣市民間公會，大家攜手合作在竹市大湳雅公園舉辦跨年晚會，有非常強的卡司，也有100個攤位以及300秒高空煙火，令大家非常期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今日記者會正式公布演唱會卡司，橫跨老中青三代，從國台語到英語、客語全部涵蓋。

「2024大新竹跨年公益演唱會」卡司包括，白冰冰、彭佳慧、安心亞、熊仔、李千娜、張涵雅、婁峻碩SHOU、U:NUS、Saturnday、艾薇、J.Sheon、張庭瑚、白安、Kevin廖柏雅、同理Zunya、陳思瑋等超過15組夢幻卡司輪番上陣，搭配華麗絢爛的跨年煙火秀與美食攤位市集，保證全程精采、絕無冷場，歡迎全國民眾來場新竹小旅行，一起迎接嶄新的2024。

時間：12月31日下午6時開始，活動預計長達6小時

地點：新竹市大湳雅公園

中視新聞FB粉絲專頁、中視新聞YouTube、新竹市長高虹安FB粉絲專頁、新竹縣長楊文科FB粉絲專頁、新竹縣及新竹市政府FB粉絲專頁，將於當日晚間7時起同步直播，中視綜合台將於當日晚間8時起直播、隔日（1月1日） 00:30至06:00重播。