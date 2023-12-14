「超騷小妖精」藏台南出租套房　男客激戰完開門見警臉僵了

▲台南市警方前往北區西門路1處大樓出租套房，查獲越南籍女子與男客進行性交易。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警五分局網路情蒐發現一個色情網站，內容刊載「小妖精（越）台南市北區」、「超騷小妖精，極致饗宴派對」等隱晦字眼，並登載許多香艷女子內衣照，警方13日晚上前往北區西門路1處大樓出租套房，查獲越南籍女子與男客進行全套性交易，該越女移送移民署台南市專勤隊遣返，另男客依社維法裁罰3千元。

台南市警五分局依據色情網站情資，13日晚間8時許，至西門路三段1處大樓進行查緝，埋伏員警在男客剛結束性交易打開大門時，立即將男子控制，男客受驚嚇、臉色鐵青站在一旁，剛闔上門的出租套房則已上鎖無法開啟，員警在門口不斷敲門勸說，躲藏在內的越籍女子遲遲不肯開門，雙方僵持逾5分多鐘，女子最後才開門讓警方進入。

警方調查，38歲黃姓男子以每50分鐘3300元與29歲高姓越南女子從事全套性交易，警方發現套房內垃圾桶有使用過的保險套及衛生紙等證物，且該越南女子已逾期居留，訊後送移民署台南專勤隊收容等候遣返。

五分局長陳宇桓表示，色情業者利用網路隱匿性不易查緝，明目張膽公開色情資訊交易牟利，太過囂張危害社會，雖然在總統及立法委員選舉期間，維安勤務眾多，警方仍會持續針對轄區治安顧慮場所規劃相關臨檢勤務絕不鬆懈，有效淨化治安環境。