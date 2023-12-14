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大陸 大陸焦點 特派現場

號稱一個月能瘦5公斤！「減肥咖啡」驗出違禁物質　陸警查獲1噸

▲四川警方查獲非法減肥咖啡。（圖／翻攝自微博）

▲四川警方查獲非法減肥咖啡。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

四川警方近日破獲一起跨省生產、銷售有毒有害食品案。該減肥瘦身咖啡號稱，「一月瘦5公斤，終身不反彈。」警方此次一舉抓獲5名犯罪嫌疑人，扣押加工成品「減肥咖啡」超過1噸，目前案件正在進一步偵辦中。

據《極目新聞》報導，四川甘孜色達縣公安局經查，犯罪嫌疑人銷售相關有毒有害減肥產品涉及中國國內多個省份，銷售量達3噸多，銷售額達200餘萬元（人民幣，約台幣889.6萬元）。有民眾食用減肥咖啡後，出現頭暈腹瀉等，送檢樣本檢出違禁物質「西布曲明」。

報導指出，陳姓民眾透過微商購買了一種叫「Tina」的減肥咖啡，收到貨後發現產品包裝無中文標識標籤，掃描包裝上的QR code後，也未顯示產品資訊，食用後出現頭暈、拉肚子、噁心等不適反應。警方表示，該銷售通路明知此減肥咖啡不符合規範，仍在網上販售，明顯已觸法。

▲四川警方查獲非法減肥咖啡。（圖／翻攝自微博）

▲5名嫌犯已遭逮捕。（圖／翻攝自微博）

警方據情報11月28日在四川康定、安徽亳州、河南洛陽展開抓捕行動，現場查獲並扣押自動分裝機、攪拌機、塑封機、打碼機、計量稱及運輸用涉案車輛等，用於非法添加用的疑似西布曲明原料100餘克、利尿劑7.5公斤，用於加工涉案物品的奶茶、咖啡粉等原料15袋共375公斤，加工成品「減肥咖啡」4380餘袋共109500餘小包（約1.074噸），產品包裝及說明書等材料若干。

嫌犯透過網路廣招全國各地區域代理，在多個網路社群平台發布瘦身虛假影片、圖片訊息，讓肥胖困擾族群、年輕愛美女性深信其銷售的減肥咖啡能快速瘦身。

目前，5名嫌犯因涉嫌生產、銷售有毒有害食品，已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

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