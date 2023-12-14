提升心靈力量　三三讀書會辦「絲絲入扣以愛為名」耶誕晚會

▲「三三讀書會」，特別在歲末耶誕節辦了一場「絲絲入扣以愛為名」的耶誕晚會，送好書給女受刑人，給予她們心靈力量的提升，以更好的自己再次回到社會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在台南知名度頗高的團體「三三讀書會」，特別在歲末耶誕節辦了一場「絲絲入扣以愛為名」的耶誕晚會，這場晚會的主軸，是以送好書給女受刑人，給予她們心靈力量的提升，以更好的自己再次回到社會。

會長陳苡銜表示，女更生人也是 媽媽、女兒、太太、姊妹，她們對一個家庭很重要，所以，幫助一位女受刑人，實則是幫助一個家；三三讀書會特地選了5本好書，均是在台灣、或全世界的排行榜上很受歡迎的書籍，兼具正能量及心靈啟發的內容，原本的募款目標是1200本，這個數字便是南部女受刑人人數。

募款的方式很特別，由會員自行捐全新絲巾、並分組排練走絲巾秀，現場朋友只要捐5本，便可獲得一條絲巾；用絲巾回饋捐書人，吸引力頗大，再加上所有會員認真編排，走絲巾秀送愛，感動所有人，現場捐書不斷，陳苡銜會長慨贈香奈兒限量絲巾給當晚捐書最多者；晚會短短3小時，共募得1550本書，由法務部矯正署教化輔導組長劉嘉勝、會同台南看守所長吳永琛、女所主任林凌瑋等四人，接受捐贈。

劉嘉勝表示，很少有團體對於女受刑人的更生如此關心，此舉令法務部矯正署非常感動，他們定不辜負三三讀書會的協助。法務部長蔡清祥表示，將責請矯正署安排老師為女更生人導讀，讓她們寫心得報告，可記點加分，對未來申請假釋有一定的幫助。

活動亦受到賴清德副總統很大的肯定，特由總統府發來副總統賀電，祝願活動圓滿成功。黃偉哲市長特指派葉澤山副市長、社會局盧瑀璁局長親至現場關心鼓勵。