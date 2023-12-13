巷弄當獵場！台南男女放雙犬「隨機獵殺浪貓」　還嗆：有證據嗎

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南市南區從半年前開始，出現一對男女幾乎天天帶二隻不繫繩的黑色獵犬，將中華南路一帶的巷道當獵場，隨機獵殺當地的浪貓，甚至還有民眾差點被咬，被咬死的浪貓迄今不計其數。12月5日這對男女又「帶狗行兇」，騎機車帶二隻獵犬獵殺一隻橘貓，整個過程遭附近監視器拍下，民眾向市議員吳禹寰及蔡淑惠投訴後，2位議員立即要求市府嚴懲不法歹徒。

▲台南一對男女帶狗行兇，騎機車帶二隻獵犬獵殺一隻橘貓。（圖／市議會無盟提供）

據了解，警方已鎖定一名吳姓男子，將傳喚他到案說明。

吳禹寰及蔡淑惠表示，近幾日他們接獲不少南區中華南路一帶住戶投訴，指從今年6月開始，當地有一對中年男女，訓練自己養的二隻黑色家犬，將當地巷道當獵場，幾乎天天帶犬隻出門獵殺浪貓，而且每次出門都造成死傷，對方甚至還毀屍滅跡，將被咬死的貓屍棄置到偏僻處，有目擊者看到勸阻卻遭惡言相向，對方竟惡劣的反問強調：「有證據嗎？我只要咬死不承認，你們能怎樣？」

由於還有民眾差點被咬，有多位民眾氣不過，轉向動保處及市民專線1999檢舉，由於該區域的巷道，幾乎每天都有被狗咬死的貓屍橫陳，當地民眾為保護街貓，自主性的成立護衛隊，從天黑開始到清晨輪班巡邏。

▲ 南區出現一對男女將巷道當獵場， 帶家犬獵殺浪貓 。（圖／記者林東良翻攝）

二位議員指出，投訴的民眾都說，他們有證據可以證明這對男女帶家犬獵殺浪貓，並把資料轉給動保處，但動保處的回應，竟是動保法的罰責，是針對攻擊性的品種犬隻像是彼特犬，其他米克斯犬隻則不列管，動保處會勸導對方遛狗要繫繩。而1999轉來的動保處回應，更讓人氣結，明明他們有提供那對男女的地址相關資料，動保處竟說僅有車牌號碼，會再調閱車籍資料請車主到案說明，後來就沒下文了，從今年八月他們出面檢舉迄今，那對男女依舊天天帶家犬出來「行兇」，浪貓死傷無以計數，讓很多餵養的愛媽哭紅了眼，卻無可奈何。

二位議員強調，這對男女最近一次帶家犬獵殺浪貓，是發生在這個月的5日晚間九點多，他們騎著機車帶二隻黑色家犬獵殺沿著巷道尋找浪貓，結果中華南路二段一處巷弄中，一隻橘貓躲避不及當場被咬死，整個過程遭附近的監視器拍下，目擊的民眾當場向住戶借調監視器，並向鹽埕派出所報案，卻沒有給三聯單，隔日還有目擊者到鹽埕派出所指控那對男女的惡行，不料卻遭鹽埕派出所拒絕不受理，所以民眾轉向他們投訴。

▲許多流浪貓遭攻擊。（圖／市議會無盟提供）

二位議員表示，他們翻閱農委會制定的動保法母法，對於遛狗不繫繩的規範，其實在罰責內有二條可依法辦理，一條是動保法第29條規定，讓攻擊性的犬隻出入公共場所，飼主未有防範措施，可處3萬到15萬元罰款，另第33條也規定，飼主不聽勸阻可直接沒收犬隻。因許姓民眾曾差點遭這二隻黑犬咬傷，早已屬於攻擊性犬隻，明明動保法的母法都有規範，何以動保處竟會對報案的民眾回答僅取締品種犬呢？針對這點，將要求動保處說明。

另外，因此次事件引發眾怒，且證據確鑿，飼主為規避責任，外傳已將該黑犬送走，至於是棄養？或是另作處裡，二位議員也要求動保處追查狗的去向，且需查二隻犬隻有無結紮及申報，若無，則先依動保法開罰每隻5萬到25萬元的罰款。