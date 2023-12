邁向國際展望世界　台南長中外交小尖兵榮獲全國特優第2名

▲2023年「外交小尖兵—英語種籽隊選拔活動」成績揭曉,台南市長榮中學學生贏得全國第2名。(圖/記者林東良翻攝,下同)

記者林東良/台南報導

2023年「外交小尖兵—英語種籽隊選拔活動」成績揭曉,台南市長榮中學雙語實驗班黃鈺婷,呂愛甯,直升菁英班林妍均,吳承殷同學在激烈競賽中過關斬將贏得全國第2名,將於2024年寒假由外交部安排赴海外參訪並與海外青年交流以落實政府「全民外交」政策理念,並持續強化我國青年國際參與動能。

外交部及教育部自2002起,逐年合作舉辦「外交小尖兵─英語種籽隊選拔活動」。今年已是第20屆,今年選拔活動主題訂為「疫後新思維,台灣青年新視界」(New Prospects for Taiwan’s Youth in the Postpandemic Era),旨在提升新世代青年的英語能力、國際視野以及外交施政的認識,表達青年世代對「疫後新世界」的關懷、理解與創見。

競賽分兩階段:初賽為北、中、南三區經由「團體表演」項目,各區篩選出八隊進決賽角逐。決賽則依「團體英語即席演講」、「益智問答」二項成績決定名次。長榮中學是南部唯一能從全國眾多優秀隊伍中脫穎而出的學校,實屬不易。

參賽的四位同學在周晴萱及莊舒萍兩位指導老師協助下,從初賽到決賽,投入了許多時間及心血發揮創意一起撰寫劇本及演講稿,不斷地練習外,還必須研讀國際時事及深入了解本國外交現況,過程雖十分艱辛,但4位同學藉著團隊合作的默契,克服了無數的難關;再加上指導老師的帶領下,使同學們更有信心地不斷向前邁進。本著初衷與熱情且毫不放棄地完成決賽,同時習得許多關於外交時事的知能與身為青年關心國際時事議題的展現,對於長榮中學的小尖兵們而言實在是得來不易的寶貴經驗。

高二呂愛甯同學表示,從準備外交小尖兵這個比賽開始,我們學到了許多課堂中無法習得的事物,也讓我們獲得許多難忘的體驗。從一開始的話劇到演講訓練,我突破了自己的心魔,變得較有自信地在大家面前表演及演說自己的想法。同時我們秉持著永不放棄的精神,在團隊合作的默契下,終於在激烈的競爭中獲得全國第二名的佳績。

高中部主任曾婷薇表示,本次活動主要培養學生的批判能力,增進口說技巧,提升公共知識與國際接軌。除了兩位辛苦的指導老師,也謝謝從初賽到決賽幫忙協調的主任、組長、老師、家長會等同仁們無私的支持與奉獻。

長中校長許德勝表示:長榮學子真的都很優秀,本次競賽榮獲全國第2名,老師的辛苦付出也是功不可沒。相信學生未來的舞台不會只侷限在台灣,更將與外交部一同出國交流,超越自我,邁向國際。