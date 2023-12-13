　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

邁向國際展望世界　台南長中外交小尖兵榮獲全國特優第2名

▲2023年「外交小尖兵—英語種籽隊選拔活動」成績揭曉，台南市長榮中學學生贏得全國第2名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2023年「外交小尖兵—英語種籽隊選拔活動」成績揭曉，台南市長榮中學學生贏得全國第2名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2023年「外交小尖兵—英語種籽隊選拔活動」成績揭曉，台南市長榮中學雙語實驗班黃鈺婷，呂愛甯，直升菁英班林妍均，吳承殷同學在激烈競賽中過關斬將贏得全國第2名，將於2024年寒假由外交部安排赴海外參訪並與海外青年交流以落實政府「全民外交」政策理念，並持續強化我國青年國際參與動能。

外交部及教育部自2002起，逐年合作舉辦「外交小尖兵─英語種籽隊選拔活動」。今年已是第20屆，今年選拔活動主題訂為「疫後新思維，台灣青年新視界」（New Prospects for Taiwan’s Youth in the Postpandemic Era），旨在提升新世代青年的英語能力、國際視野以及外交施政的認識，表達青年世代對「疫後新世界」的關懷、理解與創見。

競賽分兩階段：初賽為北、中、南三區經由「團體表演」項目，各區篩選出八隊進決賽角逐。決賽則依「團體英語即席演講」、「益智問答」二項成績決定名次。長榮中學是南部唯一能從全國眾多優秀隊伍中脫穎而出的學校，實屬不易。
參賽的四位同學在周晴萱及莊舒萍兩位指導老師協助下，從初賽到決賽，投入了許多時間及心血發揮創意一起撰寫劇本及演講稿，不斷地練習外，還必須研讀國際時事及深入了解本國外交現況，過程雖十分艱辛，但4位同學藉著團隊合作的默契，克服了無數的難關；再加上指導老師的帶領下，使同學們更有信心地不斷向前邁進。本著初衷與熱情且毫不放棄地完成決賽，同時習得許多關於外交時事的知能與身為青年關心國際時事議題的展現，對於長榮中學的小尖兵們而言實在是得來不易的寶貴經驗。

高二呂愛甯同學表示，從準備外交小尖兵這個比賽開始，我們學到了許多課堂中無法習得的事物，也讓我們獲得許多難忘的體驗。從一開始的話劇到演講訓練，我突破了自己的心魔，變得較有自信地在大家面前表演及演說自己的想法。同時我們秉持著永不放棄的精神，在團隊合作的默契下，終於在激烈的競爭中獲得全國第二名的佳績。

高中部主任曾婷薇表示，本次活動主要培養學生的批判能力，增進口說技巧，提升公共知識與國際接軌。除了兩位辛苦的指導老師，也謝謝從初賽到決賽幫忙協調的主任、組長、老師、家長會等同仁們無私的支持與奉獻。

長中校長許德勝表示：長榮學子真的都很優秀，本次競賽榮獲全國第2名，老師的辛苦付出也是功不可沒。相信學生未來的舞台不會只侷限在台灣，更將與外交部一同出國交流，超越自我，邁向國際。

ET快訊
12萬人注意！　明年起滿64歲才可領老年年金
快訊／高嘉瑜邀李彥秀「擂台切磋」練拳！　3分鐘3回合
「11點熱吵店」找女星低胸狂抖奶！　挨罰80萬
快訊／新北20分鐘2墜樓！　國中女+70歲嬤雙亡
超市搶人！全聯店經理可「年薪百萬」　家樂福加薪10%
國1嚴重車禍畫面曝！　女駕駛慘死
TVBS民調／侯康差賴蕭4百分點！　柯盈22%墊底、年輕選民

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

第3度前進金門！大提琴手10年走遍偏鄉　立志辦100場音樂會

日本行進雙金天團來了　日本大洗高校「魔幻青鷹」降臨嘉義市

邁向國際展望世界　台南長中外交小尖兵榮獲全國特優第2名

嘉義長庚攜手國立嘉科實中　簽署MOU提升區域教育與醫療資源

台南市府攜手崑山科大推動歷史古都台南5G數位平台　打造沉浸式市民體驗

蘭嶼災後廢棄物處理情形　環境管理署顏署長今至台東關心

歡慶菲律賓耶誕節！　竹縣府攜手馬尼拉...邀新住民體驗家鄉味

達魯瑪克社區共讀站啟用典禮　共建閱讀據點

捍衛參政權　王家貞向選委會遞交出陳情書

鳳梨釋迦品質革命　每位業者都是品質的守門人

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

老婆突問「愛我還是女兒」機智尪神回一句展求生慾

路邊花圃遇受傷浪貓...　她果斷救援收編天使喵

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

第3度前進金門！大提琴手10年走遍偏鄉　立志辦100場音樂會

日本行進雙金天團來了　日本大洗高校「魔幻青鷹」降臨嘉義市

邁向國際展望世界　台南長中外交小尖兵榮獲全國特優第2名

嘉義長庚攜手國立嘉科實中　簽署MOU提升區域教育與醫療資源

台南市府攜手崑山科大推動歷史古都台南5G數位平台　打造沉浸式市民體驗

蘭嶼災後廢棄物處理情形　環境管理署顏署長今至台東關心

歡慶菲律賓耶誕節！　竹縣府攜手馬尼拉...邀新住民體驗家鄉味

達魯瑪克社區共讀站啟用典禮　共建閱讀據點

捍衛參政權　王家貞向選委會遞交出陳情書

鳳梨釋迦品質革命　每位業者都是品質的守門人

Model T電動公車前進台中　銜接海線醫院、學校...12／20上路

第3度前進金門！大提琴手10年走遍偏鄉　立志辦100場音樂會

弘仁會詐騙3組人搶700萬！小弟扮刑警、車手找外援...無辜司機看傻

呂文婉遭同行算計慘丟工作！　不忍怒嗆：金鐘獎應該頒給她

日本行進雙金天團來了　日本大洗高校「魔幻青鷹」降臨嘉義市

台積電除息前賣壓湧現　最後一盤爆4462張賣單　

拚國會「獨立過半」！國民黨估至少拿50席　15立委激戰區曝光

傻子與白痴登紐約時代廣場　「團員全不知」超狂幕後推手曝光！

YouTube熱門影片排行出爐　「山道猴子」奪亞軍

女秘書戴項圈跪著叫主人！前CEO逼簽「性奴合約」　淋尿異物插下體

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

地方熱門新聞

男吃飯捲噎到　急救10小時仍不治

桃捷招募電機軌道專才　12/18起受理報名

蔡英文中壢慈惠堂參香　為「賴蕭配」拜票

立院女力應援　呂玉玲龍潭婦女後援會成立

9黑衣人痛打烤肉攤老闆夫婦　今遭逮

新北市農會志工招募　歡迎有志民眾加入

王家貞向選委會遞交出陳情書

台縣府持續針對危險老舊違章建築進行拆除

南消聖誕願望盼平安無災安全返隊

南消七大隊辦理電動車火災搶救演練

安南醫院附設護理之家等3家獲全國優良防火管理人

南消三大隊舉辦化災搶救演練

借錢給親戚娶媳婦　恆春婦險被騙50萬

淨化選前治安　枋寮警加強掃蕩

更多熱門

相關新聞

台南市府攜手崑山科大推動歷史古都台南5G數位平台

台南市府攜手崑山科大推動歷史古都台南5G數位平台

台南市政府13日舉辦「台南未來市」數位平台上線記者會，「台南未來市」以在地文化觀光場域為示範，由崑山科技大學團隊執行，結合時下最具發展性的5G技術，打造出極具真實未來感的3D虛擬台南市，讓市民不管身在何處都能在線上直接參觀具台南特質文化與景點，創造出「真的來到台南」沉浸式數位體驗。

持刀殺死臥床母…他落網崩潰！姊慟曝「動手原因」

持刀殺死臥床母…他落網崩潰！姊慟曝「動手原因」

即／他殺母後傳訊：媽媽不痛了…落網時持刀自戕

即／他殺母後傳訊：媽媽不痛了…落網時持刀自戕

台南KTV包廂鬥毆　6人噴辣椒水還亮刀

台南KTV包廂鬥毆　6人噴辣椒水還亮刀

台灣稀有冬候鳥1大3小天鵝同框出現

台灣稀有冬候鳥1大3小天鵝同框出現

關鍵字：

國際展望台南長中外交小尖兵

讀者迴響

熱門新聞

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

胡瓜獨寵小44歲熊霓「爆丁柔安握曖昧證據」！

快訊／周海媚去世！工作室證實噩耗「醫治無效」

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

即／國1小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

捷運公車「1款包包」一堆人在背！惹火她

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

電商女董座遭保全痛毆性侵！只穿內褲出門求救

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

胡瓜熊霓爆小房間獨處「戴對環」！和丁柔安降冰點

周海媚到院已無意識冒屍斑！猝逝前一晚呼吸困難

雪隧死亡追撞！轎車撞爛「駕駛血液流光」

更多

最夯影音

更多
小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命
大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面