馬海濮岩窟崩坍　山友嘆「跟莫那魯道一起深藏溪谷」

▲抗日英雄莫那魯道當年最後藏身的仁愛鄉馬海濮岩窟，日前被山友發現已坍塌。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投仁愛鄉今年8月起陸續遭卡努、海葵等颱風引發的豪雨侵襲，廬山溫泉區土石流災情慘重，更疑似毀壞重要人文歷史遺址：有山友日前發現原民抗日英雄莫那魯道當年最後藏身、自戕的「馬海濮岩窟」，已因風災崩塌，不禁嘆息「跟莫那魯道一起深藏溪谷了」。

「霧社事件」今年已屆滿93週年，仁愛鄉公所指出，時為馬赫坡社頭目的莫那魯道率領賽德克族勇士抗日戰敗、獨自潛赴深山，於馬赫坡溪流經的馬海濮岩窟躲避並飲彈自盡，其遺骸被送往台北帝國大學作為人體標本。

國民政府於二次大戰後設立霧社事件紀念碑，1973年將莫那魯道遺骸由台灣大學考古館歸葬於該紀念碑後方，並設置霧社事件紀念公園及莫那魯道之墓；南投縣政府每年都在霧社事件爆發的10月27日辦理追思縣祭大典，藉以重視台灣歷史上重大事件，並讓後代子孫追悼並傳承其精神。

在魏德聖執導的史詩國片《賽德克‧巴萊》推波助瀾下，馬海濮岩窟以及其所處的仁愛鄉廬山周邊六大山頭之一麻平暮山（馬海濮富士山），也成為山友朝聖的登山熱點；但有山友3日於批踢踢BBS站的「Hiking」版PO文指出，岩窟上方約50至100米高的位置開始一路崩到溪底，猜測是今年夏天颱風來襲時與廬山溫泉飯店街一起受災，引發其他網友直呼：「好可惜」、「 山永遠都在只是會改變形狀」、「本來還想找機會重遊的」。

由於馬海濮富士山位處濁水溪區第24至26林班的交界，為林務署南投分署埔里工作站所轄管，該分署表示針對馬海濮岩窟當地崩坍的情形，後續將評估並派員前往勘查了解。