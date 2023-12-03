霧社水庫空拍驚現「海狗抬頭」　颱風掃進大量漂流木3個月撈不完

▲霧社水庫的漂流木空拍形狀有如「海狗抬頭」。（圖／蔡嘉陽提供）

記者高堂堯／南投報導

卡努、海葵颱風於8至9月先後影響台灣，為南投仁愛鄉帶來強降雨，也讓霧社水庫堆積許多漂流木，經台電公司打撈堆置、林業保育署南投分署2波開放民眾撿拾後，仍餘留許多；有生態學者在上月底以空拍機連日觀察水庫環境，竟發現漂流木聚集呈現出「海狗抬頭」的外型，有趣畫面令人嘖嘖稱奇。

前彰化縣環保聯盟理事長暨生態學者蔡嘉陽於二林社區大學開設空拍班，日前帶領學員前往南投進行戶外教學，以空拍機調查、紀錄濁水溪流域和霧社水庫環境時，在11月29日當天意外發現卡努颱風過後沖刷淤積的枯流木，經過幾個月的清除，浮聚於水面的形狀看起來竟像一隻抬頭的海狗。

▲霧社水庫的漂流木11月25日空拍情形。（圖／蔡嘉陽提供）

蔡嘉陽在個人臉書專頁分享照片並指出，漂流木在11月25日當天還大面積地聚集在岸邊，空拍畫面看起來就像一大塊形狀不規則的木板，未料可能每天因為水流變化而改變造型，過了4天就變成「海狗抬頭」。

林業保育署南投分署指出，今年8至9月風災期間堆積於霧社水庫的漂流木，經台電公司打撈上岸後，將不具標售價值的部分堆置於萬發電廠第二堆置場，並公告於10月30日、11月2起分別開放給設籍仁愛鄉的居民和設籍南投的居民撿拾；自由撿拾區域之漂流木，不論是否為貴重木，凡未經裁切且無政府註記或烙印標記者，單支規格符合末徑小於20公分且長度2公尺以下，或單支重量在50公斤以下者，均可自由徒手撿拾，但不得使用機具。

南投分署提醒，民眾如僅為自行使用，可直接攜回、無須登記，如撿拾之漂流木可能再行轉賣或出售，應攜帶身分證件到林產物檢查站辦理登記，以領取官方登記文件。