　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Google Maps同步方式預告更新　「時間軸」只保留在手機上

▲Google同步方式更新。（圖／Google）

▲Google同步方式更新。（圖／Google）

記者陳俐穎／綜合報導

Google地圖是許多用戶離不開的實用功能，可以查看公車狀況、餐廳人潮等等，Google表示，這些功能很多都奠基於「位置資料」的使用，Google也在官方部落格宣布，未來用戶將可以將自己個人的「歷史時間軸」離線保留在手機上，不會連線雲端，保障資訊安全。

Google表示，地圖中的時間軸功能可協助記住用戶去過的地方，如果用戶選擇開啟位置歷史記錄，未來時間軸資料將直接保存在用戶的裝置上，讓用戶可以更安心、更好地控制資料。用戶也可以隨時刪除全部或部分資訊或完全停用該設定。

如果要購買新手機或擔心遺失現有手機，可以隨時選擇將資料備份到雲端，以免遺失。會自動加密您的備份數據，任何人，包括 Google都無法讀取它。

此外，當首次開啟位置記錄時，自動刪除控制將預設為三個月，這表示任何三個月前的資料都將自動刪除。此前此選項設定為18 個月。如果想將記憶保存到時間軸更長的時間，也隨時可以選擇延長時間或完全關閉自動刪除控制項。

Google表示，這些變更將在明年逐步在 Android 和 iOS 上推出，當用戶帳戶能進行更新時，將收到通知。

ET快訊
12萬人注意！　明年起滿64歲才可領老年年金
快訊／高嘉瑜邀李彥秀「擂台切磋」練拳！　3分鐘3回合
「11點熱吵店」找女星低胸狂抖奶！　挨罰80萬
快訊／新北20分鐘2墜樓！　國中女+70歲嬤雙亡
超市搶人！全聯店經理可「年薪百萬」　家樂福加薪10%
國1嚴重車禍畫面曝！　女駕駛慘死
TVBS民調／侯康差賴蕭4百分點！　柯盈22%墊底、年輕選民

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

YouTube熱門影片排行出爐　「山道猴子」奪亞軍

Google Maps同步方式預告更新　「時間軸」只保留在手機上

不怕手機密碼被盜！iPhone新安全模式　雙重認證更放心

iPhone 16前瞻設計曝光　三大重點功能更新

蘋果要推摺疊iPhone、 iPad？韓媒曝三星「新措施」露餡

致力本土IP發展　LINE明年下半年估推出三原創劇集

Netflix斷訊修復　意外洩「tvq-pb-101」異常碼

iOS 17.2推出！iPhone通知「三全音」正式回歸

紀錄日常不怕被偷窺！　蘋果「日誌」App正式上線　

電信合併倒數！攜碼優惠限時申辦　4G不限速吃到飽496元

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

老婆突問「愛我還是女兒」機智尪神回一句展求生慾

路邊花圃遇受傷浪貓...　她果斷救援收編天使喵

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

YouTube熱門影片排行出爐　「山道猴子」奪亞軍

Google Maps同步方式預告更新　「時間軸」只保留在手機上

不怕手機密碼被盜！iPhone新安全模式　雙重認證更放心

iPhone 16前瞻設計曝光　三大重點功能更新

蘋果要推摺疊iPhone、 iPad？韓媒曝三星「新措施」露餡

致力本土IP發展　LINE明年下半年估推出三原創劇集

Netflix斷訊修復　意外洩「tvq-pb-101」異常碼

iOS 17.2推出！iPhone通知「三全音」正式回歸

紀錄日常不怕被偷窺！　蘋果「日誌」App正式上線　

電信合併倒數！攜碼優惠限時申辦　4G不限速吃到飽496元

Model T電動公車前進台中　銜接海線醫院、學校...12／20上路

第3度前進金門！大提琴手10年走遍偏鄉　立志辦100場音樂會

弘仁會詐騙3組人搶700萬！小弟扮刑警、車手找外援...無辜司機看傻

呂文婉遭同行算計慘丟工作！　不忍怒嗆：金鐘獎應該頒給她

日本行進雙金天團來了　日本大洗高校「魔幻青鷹」降臨嘉義市

台積電除息前賣壓湧現　最後一盤爆4462張賣單　

拚國會「獨立過半」！國民黨估至少拿50席　15立委激戰區曝光

傻子與白痴登紐約時代廣場　「團員全不知」超狂幕後推手曝光！

YouTube熱門影片排行出爐　「山道猴子」奪亞軍

女秘書戴項圈跪著叫主人！前CEO逼簽「性奴合約」　淋尿異物插下體

大熊貓爬樹上突練倒立　熟練左右搖晃腿超興奮

3C家電熱門新聞

別急著買！外媒爆料蘋果3產品將改用USB-C

頭條人物：徐凱希大吐詐騙苦水　中華電信推出防駭守門員

3C女孩激推網路防詐神器！中華電信防駭守門員申辦秒守護

電信合併倒數！4G不限速吃到飽496元

iPhone新安全模式　雙重認證更放心

iPhone 16前瞻設計曝光　三大重點功能更新

摺疊iPhone有望？三星「新措施」露餡

Netflix斷訊修復　意外洩「tvq-pb-101」異常碼

iPhone通知「三全音」正式回歸

從遊戲、美食到住宿　網咖的轉型求生術

紀錄日常不怕被偷窺！　蘋果「日誌」App正式上線　

中華電信推高速寬頻Wi-Fi 6E優惠

Google Maps預告更新　「時間軸」保留在手機上

通路年底促銷開跑　安卓旗艦現省八千、iPhone 15再跌3500元

更多熱門

相關新聞

警尪加班！妻一查心碎：去518次「女警香閨」

警尪加班！妻一查心碎：去518次「女警香閨」

南韓一名婦人因為從警的丈夫時常說要值班，懷疑對方出軌，於是她點開丈夫手機上的Google Maps應用程式，查看時間軸GPS定位紀錄，果真揪出丈夫在大約2年的時間內518次前往一名女警同仁的住處，其中237次還是在加班時間，一邊外遇一邊詐領加班費。

女跟著Google導航捷徑　慘困在沙漠

女跟著Google導航捷徑　慘困在沙漠

Google Maps將推出3大更新　規劃路線更省時省錢

Google Maps將推出3大更新　規劃路線更省時省錢

被Google導到「不存在路線」　登山客困懸崖

被Google導到「不存在路線」　登山客困懸崖

被導航到「倒塌10年斷橋」　二寶爸墜橋身亡

被導航到「倒塌10年斷橋」　二寶爸墜橋身亡

關鍵字：

Google Maps

讀者迴響

熱門新聞

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

胡瓜獨寵小44歲熊霓「爆丁柔安握曖昧證據」！

快訊／周海媚去世！工作室證實噩耗「醫治無效」

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

即／國1小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

捷運公車「1款包包」一堆人在背！惹火她

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

電商女董座遭保全痛毆性侵！只穿內褲出門求救

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

胡瓜熊霓爆小房間獨處「戴對環」！和丁柔安降冰點

周海媚到院已無意識冒屍斑！猝逝前一晚呼吸困難

雪隧死亡追撞！轎車撞爛「駕駛血液流光」

更多

最夯影音

更多
小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命
大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面