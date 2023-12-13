Google Maps同步方式預告更新　「時間軸」只保留在手機上

▲Google同步方式更新。（圖／Google）

記者陳俐穎／綜合報導

Google地圖是許多用戶離不開的實用功能，可以查看公車狀況、餐廳人潮等等，Google表示，這些功能很多都奠基於「位置資料」的使用，Google也在官方部落格宣布，未來用戶將可以將自己個人的「歷史時間軸」離線保留在手機上，不會連線雲端，保障資訊安全。

Google表示，地圖中的時間軸功能可協助記住用戶去過的地方，如果用戶選擇開啟位置歷史記錄，未來時間軸資料將直接保存在用戶的裝置上，讓用戶可以更安心、更好地控制資料。用戶也可以隨時刪除全部或部分資訊或完全停用該設定。

如果要購買新手機或擔心遺失現有手機，可以隨時選擇將資料備份到雲端，以免遺失。會自動加密您的備份數據，任何人，包括 Google都無法讀取它。

此外，當首次開啟位置記錄時，自動刪除控制將預設為三個月，這表示任何三個月前的資料都將自動刪除。此前此選項設定為18 個月。如果想將記憶保存到時間軸更長的時間，也隨時可以選擇延長時間或完全關閉自動刪除控制項。

Google表示，這些變更將在明年逐步在 Android 和 iOS 上推出，當用戶帳戶能進行更新時，將收到通知。